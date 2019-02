Se retrasa 6 meses digitalización de archivos

El Registro Público de la Propiedad de Gobierno del Estado tiene más de 15 mil archivos con errores administrativos en esta frontera, que le ocasionan más de seis meses de retraso en la digitalización de todo su archivo, dio a conocer el titular de la dependencia Jesús Martínez Meneses.

Lo anterior significa que Juárez es el único de cuatro municipios de Chihuahua en el que no se ha logrado implementar el nuevo sistema de folio real y por lo tanto sigue operando con un sistema obsoleto que data de 1996, dijo.

“Es un atraso histórico, pero eso no implica que si alguien quiere buscar un documento no se le proporcione; sí se le proporciona pero no lo pueden ver en la web o en las pantallas en la oficina”, refirió.

Hasta el momento, a dos años de la administración del gobernador Javier Corral, los municipios de Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc ya tienen el nuevo sistema de folio real, agregó.

El Folio Real consiste en tener la información en tiempo real y se podrá tener acceso a la información de los demás Distritos que ya cuenten con este sistema, donde cada inmueble tendrá un número de folio, explicó.

De acuerdo con Martínez Meneses, los errores que tienen esos 15 mil archivos se basan en que carecen de los nombres de las colonias o de las calles en donde están ubicados los inmuebles registrados.

El funcionario indicó que en diciembre del año pasado se adquirió equipo de cómputo, y escáneres, a fin de mejorar los procesos, contar con un respaldo de la información y así evitar la pérdida de información.

Indicó que en 2018 se recibieron 35 mil 844 documentos relacionados con trámites y registro de dominio, gravamen, hipotecas y oficios de las Notarías de la ciudad; cifra superior al 2017, que fueron 34 mil 878.

Asimismo, el año pasado se recibieron 878 testamento ológrafos; cifra igualmente superior al año que le antecedió, que se recibieron 770 documentos, añadió.

Finalmente manifestó que a la fecha se cuenta con un promedio de 4 días para el registro de documentos.





