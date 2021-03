Se retira oficialmente constructora y deja empezadas obras de la 16 de Septiembre

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

La empresa Coprofusa que realizaba los trabajos de la segunda ruta troncal sobre la avenida 16 de Septiembre declinó al contrato, y es muy probable que esa obra se quede sin concluir y que se modifique el proyecto, dio a conocer el administrador de la Ciudad, Víctor Ortega Aguilar.

Dijo que esta mañana se reunieron funcionarios municipales con estatales en el gobierno del Estado y ahí la representante del gobernador, Alejandra de la Vega, les informó de esta situación y pidió tiempo para arreglar el tema jurídico relativo a la cancelación del contrato.

Dijo que ya están en un proceso legal para hacer válidas las fianzas, “nos pidió tiempo para poder darnos la conclusión de en qué va a parar esto”.

“Seguramente no van a terminar dentro de la administración y pues obviamente creo que no les conviene a ellos ni a nosotros que se empezaran las obras antes de que terminen las administraciones si no van a poder ser concluidas, entonces yo muy probablemente creo que ya no se lleven a cabo”, declaró el funcionario al salir de la reunión.