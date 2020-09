‘Se respetaron sus derechos’

Ciudad Juárez— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal siempre respetó los derechos humanos de las manifestantes del sábado pasado, aseguró ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.

Dijo que no se ha tomado en cuenta que los inconformes violaron el Bando de Policía y Buen Gobierno, al ocasionar daños al patrimonio municipal, cuando rayaron las letras de “Cd Juárez” y calles del centro de la ciudad.

“Por qué dañar el patrimonio de todos, qué sentido tiene”, expuso.

Dijo que los daños ocasionados con las pintas que hicieron fueron de 30 a 40 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvo el sábado pasado a 27 mujeres, integrantes de diversos colectivos, mientras se manifestaban en las calles del primer cuadro de la ciudad contra el feminicidio.

“Respetamos y promovemos las manifestaciones con libertad, pero también pedimos, lo hicimos desde la vez anterior, que no se dañara propiedad municipal o privada, lamentablemente fue la misma actitud la que asumieron este grupo de jóvenes que me merecen todo el respeto, que además me queda claro y he constatado con toda la evidencia que tenemos, de que siempre se les respetaron sus derechos, sobre todo sus derechos humanos y que se les trató de una manera ejemplar”, declaró Cabada.

Aseguró que durante todo el evento hubo presencia de cuatro visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Por supuesto que a la hora de detener a alguien se genera resistencia, eso es normal pero no se abusó ni se ejerció fuerza pública extralimitada, lo digo con todo respeto, se pueden manifestar es un derecho que tenemos todos los mexicanos, pero también se debe respetar y no dañar la propiedad como fue el caso”, mencionó el alcalde.

