Se resisten invasores a desalojar viviendas

Ciudad Juárez.- A pesar de que 750 casas abandonadas han sido recuperadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Municipio y ya se pueden vender nuevamente, la mayoría de esas viviendas están invadidas por personas que las ocuparon indebidamente y sólo entre un 20 y 30 por ciento han sido desalojadas.

En el resto de los casos se encuentran en negociaciones para que las deshabiten, afirmó la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina.

Dijo que dentro del programa “Aliados por la Vivienda” se han logrado convenir 750 hogares para poder vender nuevamente, y de esa cantidad el 95 por ciento está invadido.

Explicó que de las casas que están indebidamente ocupadas, entre un 20 y 30 por ciento se han podido desocupar.

Esas viviendas se localizan sobre todo en el suroriente de la ciudad, en fraccionamientos como Villas de Alcalá, Villas del Sur, Senderos de San Isidro, Parajes de Oriente, Parajes de San José y Senderos de Oriente, entre otros, afirmó.

Morales expuso que en los casos en que la vivienda se recupera, se llega a una negociación con el ocupante indebido.

“Es decir, que busque otro lugar porque ese predio no le corresponde, y también está tomando algunas medidas Asentamientos Humanos para ver una reubicación de esta gente que está posesionada indebidamente y que se le pueda proveer de algún tipo de predio”, mencionó.

La funcionaria explicó que quienes invaden esas casas son personas que vienen de otras partes del país y llegaron a vivir a Juárez.

“Algunos manifiestan que sí tienen bastantes años viviendo en esas casas, me imagino que a raíz de la delincuencia que tuvimos en 2009, 2010, de ahí surgió que se abandonaran muchas viviendas, la gente se fue y llegaron otros y empezaron a ocuparlas indebidamente”, manifestó.

Agregó que en algunos casos se da la oportunidad a los ocupantes para que ellos mismos puedan adquirir la propiedad.

“La finalidad del programa de ‘Aliados por la Vivienda’ es que el ciudadano tenga una vivienda digna, muchas veces ellos están ocupando indebidamente el predio y desconocen que pudieran ser derechohabientes del Infonavit”, manifestó la directora de Desarrollo Urbano.

Causas de la invasión

A su vez el alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que a consecuencia de que se dejó de construir vivienda económica, es que se dio la invasión de vivienda.

Con el acuerdo Talamás Camandari que aprobó la administración pasada se limitó la construcción de vivienda de interés social en esa zona de la ciudad, pero esta administración lo anuló porque se contraponía con la normativa, se informó.

“Eso es consecuencia de esto que reformamos, en donde no ha habido construcción de casas de interés social en Juárez, por lo menos en todo 2022 no se construyó una sola, hay algunos proyectos del 2023 que aún no se concretan”, manifestó el presidente municipal.

Explicó que el Municipio hizo convenios con el Infonavit para mejorar los entornos de las casas que se han ido recuperando.

“Solamente eso podemos hacer porque todo lo demás tiene que ver con el Poder Judicial, es decir, si en algún momento dado alguna inmobiliaria compra los derechos de muchas viviendas que no fueron pagadas, entonces estas viviendas puede ofertárselas a los que están invadiéndolas o puede hacer un juicio para desalojar, y es donde pudieran solicitarnos a nosotros, pero nosotros no podemos actuar si no tenemos la orden de un juez”, manifestó Pérez Cuéllar.