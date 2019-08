Se reserva delegado información de Guardia Nacional

Luego de que Juárez es considerada por el Gobierno federal como ciudad prioritaria en materia de seguridad para la instalación de la Guardia Nacional, el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo que no se dará a conocer por el momento detalles sobre la llegada de los elementos ni el inicio de las obras del cuartel que albergará al cuerpo de seguridad.

El funcionario aseguró que llegaron a la ciudad sólo 80 elementos, lo que contradice las versiones de autoridades policiacas que indican el arribo de hasta 450 efectivos; “primero llegaron alrededor de 80, la meta es de que lleguen 900 a la ciudad”, dijo.

Agregó que la información acerca del número de elementos a destacamentar en la ciudad, así como lo relativo a la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, no se hará público, “no es que no se sepa, es información que no estamos haciendo pública en este momento por órdenes del Gobierno federal”, comentó.

El pasado 1 de julio el gobernador Javier Corral reportó la llegada al estado de mil 800 efectivos de la Guardia Nacional. En ese momento explicó que los elementos serían distribuidos en cuatro coordinaciones regionales, sin embargo, todavía no se precisa la fecha para que se desplieguen los 450 elementos de la corporación en esta frontera.

Ese mismo día el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los elementos adscritos a esa corporación “están llegando casi todos a su destino, falta que lleguen los que van hasta Baja California. Ya casi todos están en sus regiones. De 150 regiones, en el informe de hoy, nos faltan 18 por cubrir, pero van en camino las caravanas de la Guardia Nacional, sobre todo hacia el norte”, dijo.

Desde mediados de junio alrededor de 60 elementos militares con distintivos de la Guardia Nacional vigilan el bordo del río Bravo, pero algunos efectivos refirieron que se trata de puestos provisionales y no adscritos a la corporación policial de manera formal.

Juárez y otros 16 municipios del país fueron los primeros puntos considerados como zonas prioritarias para el Gobierno federal dentro de su estrategia de combate a la inseguridad desde febrero pasado, sin embargo, luego de cinco meses no hay todavía un número formal de elementos que arribarían a la ciudad.





