Se relajan medidas preventivas vs el Covid

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El incremento en la movilidad de los juarenses y la “relajación” de las medidas de sana distancia se observan en las calles de esta frontera, en donde es común que los fronterizos acudan a los establecimientos sin cubrebocas y se les permita el acceso, además de no respetar el espacio de al menos metro y medio de persona a persona.

En un recorrido por la zona Centro se apreció la falta de uso del cubrebocas, negocios con acumulación de personas y el incremento en la movilidad, sin embargo, lo mismo se observa en el resto de la ciudad.

El pasado viernes el gobernador del estado Javier Corral Jurado dio a conocer que mientras que la ciudad de Chihuahua y otros 52 municipios de la entidad, avanzan a semáforo naranja, Juárez permanece en rojo, ante el número de contagios de Covid-19.

Ante esta situación, Mario Dena Torres, coordinador del gabinete estatal en la Zona Norte, dijo que se aplicarán medidas para disminuir la movilidad, tales como el perifoneo en las calles por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Guardia Nacional, así como que continúen las sanciones para los vehículos en los que circulen más de dos personas.

Aseguró también que no se bajará la guardia en las inspecciones a Transporte Público para que se cumpla con el decreto de no permitir el acceso de pasajeros sin cubrebocas y no sobrepasar del aforo permitido durante esta contingencia.

Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, manifestó que, durante la última semana, la movilidad en el estado tuvo un incremento del 18 por ciento en relación con cuando se iniciaron las medidas de confinamiento, es decir, de una disminución vehicular del 60 por ciento durante las primeras semanas, ahora es del 42 por ciento.

Lo anterior se ha determinado a través de la aplicación Google Mobility y de la coordinación con la dirección de Seguridad Vial, indicó la funcionaria.