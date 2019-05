Se registran apagones en semáforos a causa de fuertes vientos

Ciudad Juárez.- Debido a los fuertes vientos que se registran en la ciudad la Dirección de Transito emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes ante la falta de visibilidad en zonas y apagones de semáforos.

Sergio Almaraz Ortiz, titular de Vialidad, señaló que las ráfagas de hasta 84 kilómetros por hora han afectado al funcionamiento por falta de energía de algunos semáforos de la localidad, por lo que se dará oportuno aviso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La dependencia informó que para evitar cualquier percance es importante que conductores y peatones tomen en cuenta no salir de casa si no es necesario, no permanecer debajo de anuncios espectaculares o bardas en mal estado.





Evitar estar cerca de árboles con ramas dañadas, disminuir la velocidad al conducir, mantener las luces encendidas y guardar la distancia de seguridad entre vehículos.





En caso de perder la visibilidad detener la marcha del lado derecho de la superficie de rodamiento y encender las luces preventivas.

Almaraz Ortiz recordó que el número de emergencia 911 está disponible para la ciudadanía que se encuentre en cualquier situación de riesgo.