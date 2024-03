Se registra un tercer candidato para presidir la Canaco

Ciudad Juárez.- De manera sorpresiva, un tercer candidato se registró este martes para presidir la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Ciudad Juárez.

Además del registro de la planilla blanca encabezada por Elizabeth Villalobos Luna y la panilla Azul, de Iván Pérez Ruiz, también hizo lo propio la planilla verde de Ángel Corral Hernández.

Con ello, no se logró lo que pretendía el actual presidente de Canaco, Rogelio Ramos Guevara, de que hubiera una planilla de unidad.

“Hablé con Iván, pero me invitó a unirme a su equipo, me dijo que me planchaba el camino para que en tres años quedara yo, le dije que yo no necesito que me planchen el camino. Yo no lo invité a unirse a mi planilla porque no me interesa, no tiene la calidad moral”, señaló Villalobos.

Dijo que Pérez es imputado en dos expedientes por corrupción y que, aunque resultara no ser responsable, quedaría afectada la imagen para la cámara.

“La duda está y no se puede permitir eso en la cámara, aquí todos los empresarios tenemos calidad moral”, mencionó.

La candidata, quien actualmente es vicepresidenta de la sección especializada de Carnicerías y líder de Mujeres Empresarias, aseguró que cuenta con el respaldo del 75 por ciento de los afiliados a Canaco.

Por su parte Iván Pérez, vicepresidente de consultoría jurídica de Canaco, calificó a Villalobos como una gran mujer, pero dijo que no tuvo la intención de unirse a su equipo, debido a que tiene propuestas concretas para los socios.

Sus principales propuestas son crear un buzón para los afiliados, reunirse por lo menos una vez al mes con cada sección especializada y firmar convenios de colaboración con organismos públicos y privados.

Dijo que con ello, los socios podrán canalizar a sus trabajadores que enfrenten un problema legal, ya sea civil o penal, a una instancia como los bufetes jurídicos universitarios o realizar el acercamiento a alguna dependencia.

“Sabemos que si una persona enfrenta un problema legal, el 50 por ciento de su mente está en el trabajo y el otro 50 en su situación”, mencionó.

El tercer candidato, Ángel Corral, es actualmente vicepresidente de la sección especializada de Bares.

La asamblea se realizará el próximo martes 26 de marzo a las 12:00 del mediodía en las instalaciones de Canaco Juárez, ubicadas en la avenida Henry Dunant 4505.