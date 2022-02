Se refuerzan más de 141 mil contra Covid

En medio de temperaturas bajo cero, que obligaron al personal de vacunación contra Covid-19 a iniciar la jornada antes de lo programado, ayer en Ciudad Juárez fueron aplicados 28 mil 074 refuerzos a adultos de 48 y 49 años; hoy viernes seguirán las personas de 46 y 47 años de edad.

A pesar de las bajas temperaturas que en Juárez registraron ayer hasta los -7ºC (19 Fahrenheit), los módulos de vacunación para la aplicación del refuerzo contra Covid-19 abrieron con regularidad en la ciudad, administrando las primeras dosis de la jornada poco antes de las 8:00 de la mañana, según informó Elizabeth Guzmán, coordinadora regional del Bienestar.

De acuerdo con la funcionaria, aun cuando el horario de la vacunación se recorrió a las 9:00 am, el número de personas que acudieron desde temprana hora del jueves a las diferentes sedes provocó que el personal adelantara la jornada para evitar que los juarenses permanecieran a la intemperie.

La primera vacuna aplicada en el Gimnasio Universitario de la UACJ fue a las 7:15 am; en las instalaciones de planta Lear, el primer refuerzo fue suministrado a las 7:40 am; en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, la primera persona inoculada se registró a las 7:43 am, mientras que en Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) la jornada arrancó a las 8:00 am.

Guzmán Argueta detalló que uno de los puntos con mayor concurrencia durante la jornada de ayer fue el de la UTCJ, así como el Gimnasio Universitario de la UACJ. Hasta el mediodía del jueves, en Juárez se habían aplicado alrededor de 17 mil 530 refuerzos, sin embargo, al concluir el horario de vacunación se informó que el total de dosis administradas fue de 28 mil 074.

Las vacunas de refuerzo contabilizadas el jueves se suman a las 113 mil que el personal registró hasta el corte del pasado 2 de febrero. Tan sólo el lunes, 31 mil dosis se aplicaron; 39 mil más se suministraron el martes, en tanto que el miércoles se inocularon a 43 mil personas.

Este viernes, la aplicación de la tercera dosis para los adultos de 46 y 47 años de edad se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, ubicado en Juan Pablo II, casi cruce con Antonio J. Bermúdez; Lear Planta Juárez, sobre avenida Ejército Nacional número 6539; el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), entre calle Ignacio Mejía y Montes de Oca, así como en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), ubicada en la calle Universidad Tecnológica número 3051.

Asimismo, se pidió a los usuarios respetar los horarios y rangos de edad para la vacunación, con la intención de evitar retrasos en la logística. Además, se reiteró que no es necesario pernoctar afuera de las sedes de inoculación, menos durante estos días tan fríos. Para este día se prevé una temperatura mínima de -8ºC (18ºF) y una máxima de 6ºC (42ºF), según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos.

Para agilizar su proceso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: haber dejado transcurrir mínimo seis meses de la segunda dosis, llevar formato impreso y llenado, disponible en Mi Vacuna: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; comprobante de la segunda inmunización, identificación oficial y copia de la CURP.

