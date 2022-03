Se redujo transporte público a la mitad

Ciudad Juárez.— Las restricciones aplicadas por Covid-19 provocaron que el transporte público en Ciudad Juárez no sólo adoptara diferentes medidas sanitarias, sino que también orillaron el retiro de circulación de varias de las rutas debido a las modificaciones de los aforos, afectando el tiempo de espera de los usuarios, situación que, a dos años de la pandemia, todavía sigue presentándose como una problemática.

De acuerdo con Luis Manuel Aguirre, jefe de la oficina de Transporte Zona Norte, una de las principales afectaciones que sufrió el servicio a consecuencia de la pandemia fue la disminución de la movilidad, principalmente a finales de 2020, cuando la entidad se encontraba en semáforo rojo y con altos casos de contagio.

PUBLICIDAD

Lo anterior provocó que, así como disminuyó la movilidad, también cayera el número de camiones que prestaban el servicio al usuario a prácticamente la mitad. Según estimaciones de Transporte, en Juárez existen cerca de mil 800 unidades de colectivo urbano y poco más de 4 mil de traslado de personal.

“Poco a poco se han ido rehabilitando, ahorita en este momento estimamos que ya estamos a un 75 por ciento; sin embargo, no podemos hablar de todo el transporte en general, hay algunas líneas que se encuentran operando al 90 por ciento de su capacidad y otras que continúan al 50 por ciento, todo depende de la demanda que tiene la ruta. Lamentablemente, las que todavía no son reactivadas son aquellas que circulaban por las colonias periféricas, lo que, de cierto modo, responde a algunas de las quejas por falta de servicio”, explicó.

Recientemente, usuarios han denunciado un recorte en el servicio que prestan las líneas 1A y 1B Exprés, así como UNITEC, ya que han reportado que los camiones dejan de circular pasadas las seis de la tarde, además de que los pocos que brindan el servicio circulan con un exceso de aforo, cuestionando el actuar de las autoridades.

“En el caso de la 1A Exprés ya habíamos tenido quejas, se citó al concesionario y se corrigió el tema; de las otras dos líneas no habíamos tenido reportes, y el compromiso será enviar a inspectores para verificar el asunto de los horarios y los aforos. La verdad es raro que dejen de prestar servicio, lo que sí sucede es que en algunos casos se abren los tiempos de espera por esta situación de la movilidad”, comentó Aguirre.

El funcionario reiteró que es importante que los usuarios continúen haciendo sus denuncias en caso de ser testigos de alguna irregularidad, ya sea a través de la línea telefónica o por medio de la página de Facebook “Quejas al Departamento de Transporte Público”, para que éstas puedan ser atendidas a la brevedad posible.

Respecto a las inspecciones a las unidades para el cumplimiento de las medidas para la prevención de Covid-19, Aguirre destacó que aun cuando la revisión de los aforos y uso de cubrebocas se siguen realizando, desde el último cambio de semáforo a color verde, la mayoría de las revisiones se ha centrado en cuestiones físico-mecánicas y ecológicas.

“El aforo obviamente siempre será un tema de revisión, no sólo por la pandemia, sino porque son fuentes de accidentes, la verificación de las medidas de salud siguen estando ahí, y seguimos apoyando a los concesionarios con la entrega de cubrebocas; llevamos más de 3 mil 600 mascarillas entregadas y el objetivo es que el chofer no le niegue el acceso a alguien por no traer un tapabocas, sino que le entregue en ese momento uno de estos artículos al usuario”, señaló.