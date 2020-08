Se recupera Fany en casa

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La pequeña Fany, a quien mordió un perro el miércoles pasado, se encuentra en su casa desde el viernes en la tarde cuando fue dada de alta del hospital donde fue atendida, pero va a necesitar dos cirugías más, debido a que el lado derecho de su rostro quedó gravemente dañado.

La madre de la niña, Santa Mónica Martínez Ramírez, quien es soltera y no tiene pareja, se salió de la maquiladora donde trabajaba para atender a Fany, de 5 años, la segunda de sus tres hijos; los otros tienen 3 y 7 años.

Agregó que la pequeña también va a requerir terapia física y psicológica.

“Está bien, pero el doctor me dijo que no tiene nervios en el lado derecho de la cara, el perro le arrancó todo, me dijo que va a necesitar dos cirugías más”, expuso.

Explicó que desde que llegó a su casa el viernes en la tarde no ha visto a su vecino, quien es el dueño del perro que atacó a la niña, y quien ya no le proporcionó ningún apoyo.

Afirmó que el Centro Médico de Especialidades (CME), donde se atendió a la menor, le condonó la deuda, y además ha recibido donativos de la gente, pero todavía va a requerir más recursos para las otras operaciones de su hija y el tratamiento.

Explicó que en el CME pagó de una primera cuenta que no incluía la operación ni los honorarios de los médicos, 51 mil 200 pesos, cantidad que pudo solventar con el apoyo de su familia, amigos, vecinos y ciudadanos que vieron la publicación en grupos de Facebook.

Agregó que del costo de la cirugía y de los honorarios no le han dicho cuánto fue, pero eso lo cubrirá el hospital.

“El doctor me dijo que ella va a ir a terapias, incluso creo que empieza el lunes, ella necesita ayuda porque sí quedó traumada. Anda muy seriecita, no habla, no es la misma”, mencionó.

‘Ya había atacado el perro al hijo del dueño’

Contó que el viernes en la tarde que llegaron a la casa, ubicada en la calle Yeso 908 de la colonia Vista Hermosa, Fany no quería entrar porque pensaba que el perro estaba ahí.

Aseguró que ciudadanos le han ofrecido terapias psicológicas para la niña, pero todavía no ha concretado nada con ellos.

Explicó que el dueño del perro pitbull que atacó a su hija, sólo le pagó mil 800 pesos en la Clínica Santa María y el traslado de la ambulancia de ahí al Hospital Infantil, y como allí no había cirujanos a la hora que llegaron, ella decidió trasladarla al CME, y desde ahí él se deslindó.

Dijo que el perro era de pelea, y su vecino lo mantenía a pesar de que en una ocasión atacó a su propio hijo, que es más chico que los que ella tiene.

Mencionó que los agentes de la Fiscalía General no han ido a su casa para investigar el caso, y el animal ya no sabe dónde está.

“Yo sospecho que al perro lo han de haber escondido”, comentó.

Santa Mónica solicitó el apoyo de la población para las otras dos cirugías y el tratamiento que vaya a requerir, para ello proporcionó un número de tarjeta Bancomer 4555103007595799 a nombre de Aron Rendón Noriega.

El teléfono de Santa Mónica para quienes quieran ofrecer apoyo es 656-299-9078.

Fany fue atacada el miércoles a las 7:30 de la tarde, cuando ella junto con sus dos hermanos jugaba en el frente de su vivienda, y el perro apareció. Los otros dos niños alcanzaron a entrar a su casa, pero ella se quedó paralizada a bordo de un carrito infantil de plástico; el pitbull primero la mordió en una pierna y después en el rostro.

La madre de la menor dijo que con la ayuda de sus vecinos pudieron quitarle la niña al animal.

