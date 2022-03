Se rebelan a mejoras en Riberas del Bravo

Ciudad Juárez.— En uno de los parques del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 9, Lupe Payares señaló que de ahí se han robado un columpio y una lona que daba sombra.

Además muy seguido quitan una llave de agua y tubería, lo que provoca una constante inundación en el lugar, ubicado en Rivera de la Cantun y Rivera del Lago.

“Había una llave pero alguien se llevó la tubería y se está tirando el agua, yo no sé qué ganan con hacer eso”, mencionó la mujer.

La misma pregunta se hicieron autoridades municipales que desde el inicio de la administración han realizado acciones correctivas en Riberas del Bravo, pero no duran; por ello se realizará un estudio para conocer las causas, afirmó el director de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Ramiro Flores.

“Vamos a hacer un estudio más profundo de las causas que motivan, por decirle de una forma, la rebeldía de los ciudadanos de romper una lámpara que acabamos de poner”, aseguró.

Agregó que la intención es conocer esas causas sociales que están detrás de la simple reposición del foco.

“¿Por qué si es una lámpara que alumbra mi casa, mi calle, donde están mis hijos, por qué permito o la destruyo yo?”, cuestionó el funcionario.

Indicó que la administración municipal ha realizado algunas acciones correctivas con el poco presupuesto con que se contaba al inicio del trienio, “y hemos notado que ha habido algunos deterioros, como el alumbrado y eso nos llama la atención”.

“Si resolvemos la problemática social de Riberas del Bravo, creo que podremos más fácilmente resolver la problemática social en otras colonias de la ciudad”, mencionó. El fraccionamiento Riberas del Bravo se ubica al margen del río Bravo, al suroriente de la ciudad y nació hace 30 años.

El lugar cuenta con 13 mil viviendas divididas en nueve etapas, de acuerdo con datos periodísticos, y actualmente se estima que tiene 100 mil habitantes, aseguró el director de Planeación y Evaluación.

A pesar de los años que tiene, el lugar no se ha consolidado como otras colonias antiguas de la ciudad. En un recorrido por el fraccionamiento se pueden observar casas abandonadas, terrenos y calles con basura, además de parques descuidados.

“El agotamiento de la ciudadanía se muestra más claramente en esa zona, queremos ir a trabajar ahí porque es un laboratorio, tiene más población que Camargo”, indicó Ramiro Flores.

Directores de diversas áreas del Municipio afirmaron que desde el inicio de la administración se han realizado labores ahí, pero el panorama vuelve a ser el mismo en unos días.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibrán Solís, dijo que una de las constantes de Riberas del Bravo es que el bordo de la acequia que atraviesa todas las etapas está lleno de escombro, basura y llantas.

“Por alguna razón depositan escombro, como si fuera algo regular o normal y luego al escombro siempre lo siguen las bolsas de basura, entonces tenemos escombro y basura y no faltan las llantas”, comentó.

Afirmó que una de las primeras acciones de Cruzada en mi Colonia de la administración municipal se realizó ahí. A través de Parques y Jardines se habilitaron parques y área verdes; la Dirección de Alumbrado Público rehabilitó luminarias y la dependencia a su cargo limpió calles y áreas comunes.

“Hemos tenido una pérdida de los beneficios logrados en las tres áreas y lo que buscamos es justamente lo contrario, que la actividad que pueda desarrollarse a través de la función pública sea el arranque para que los ciudadanos se involucren en la limpieza del área donde ellos viven diariamente”, mencionó.

Dijo que el lugar no ha alcanzado los niveles de suciedad que tenía cuando se realizó la Cruzada en mi Colonia, “pero no se ha mantenido y lo más preocupante, que es lo que buscamos, es que no se ha mejorado”.

El problema del alumbrado es el vandalismo, y en Riberas del Bravo se presenta en todas las etapas, aseguró el director general de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez.

“No es tanto el robo del cable, porque no tiene valor el aluminio, hay ciertos puntos de la ciudad que a ciertas personas les conviene que esté oscuro”, explicó.

Dijo que para afectar la red, queman las bases del alumbrado por abajo.

Sin embargo, el director de Limpia aseguró que el fraccionamiento tiene características diferentes, ya que hay zonas muy cuidadas y otras no.

“No todas las etapas son iguales, hay parques incluso que están bien conservados, bien limpios, calles, cuadras que están bien, luego se encuentra también el contraste. Dentro de ese sector de la ciudad se ve reflejado a pequeña escala lo que pasa en Ciudad Juárez: hay ciudadanos que sí están interesados y participando en áreas pequeñas, pero en otras áreas no hay y luego hay malas costumbres”, expuso.

Lupe Payares aseguró que tiene nueve años viviendo en la etapa 9 de Riberas, y el panorama siempre ha sido el mismo.

“A veces amanece muy limpio, aunque luego luego se ensucia, son los mismos vecinos, pero yo cuando puedo tiro esa basura en los botes”, aseguró la mujer.

El fraccionamiento

• Ubicado al margen del río Bravo (en el suroriente de la ciudad)

• Fundado hace 30 años

• Hay 13 mil viviendas

• Está dividido en nueve etapas

• Cuenta con 100 mil habitantes