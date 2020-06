‘Se reanudarán visitas hasta que semáforo cambie a amarillo’

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Las visitas al Cereso 3 de Ciudad Juárez se reanudarán hasta que esta frontera cambie al semáforo amarillo y será de forma paulatina, informó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Alejandrina Saucedo.

Familiares de algunos internos del Cereso 3 de Ciudad Juárez demandan que se reanuden las visitas en ese centro penitenciario, suspendidas de forma oficial desde el pasado 13 de abril debido a los casos de Covid-19.

Los inconformes señalaron que desconocen cuál es el estado de salud de los detenidos e indicaron que el aislamiento ha comenzado a provocar daños psicológicos en los reos del penal 3, ubicado en la calle Barranco Azul junto a la Guarnición Militar y los juzgados del fuero común.

“Que nos dejen entrar a ver si ellos están bien y cooperarnos entre todos los familiares para que limpien, desinfecten allá adentro porque sabemos que el Gobierno nunca va a hacer nada por ellos, los tratan como si fueran animales, como si fueran algo insignificante. Sabemos que están ahí por algún motivo, algún delito, otros por azares del destino les tocó estar en lugares equivocados, pero también ellos como seres humanos que son tienen derechos y es lo que no se les permite allá adentro, ellos no pueden hablar, no pueden opinar no pueden decir nada. Habla y opina el que tiene dinero para pagar”, denunció la esposa de una persona detenida.

La entrevistada indicó que su esposo –quien vive en el área 5 del centro penitenciario, donde se registró uno de los brotes de Covid-19– presentó signos de la enfermedad por coronavirus y no recibió asistencia médica, mejoró sólo con el trascurso de los días.

“Están dejando pasar a quienes pagan, no sabemos la cantidad. Pero son personas que pueden pagar, desafortunadamente nosotros no podemos, tenemos conocimiento de que se está permitiendo el ingresó al área conyugal. ¿De qué se trata esto? o todos coludos o todos rabones”, señaló la hermana de otro interno.

En tanto que la portavoz dijo que es falso que se haya permitido la visita conyugal y afirmó que no ha ingresado ninguna familia.

“Las visitas de acuerdo con la semaforización de Gobierno del Estado sería hasta que este el semáforo en amarillo y se dará de manera paulatina. Juárez esta en rojo, hay que esperar a que pase a amarillo y la Secretaría de Salud nos emitirá el protocolo para el ingreso, pero es totalmente falso que ingresa visita”, declaró.

