Se quitan maestras un peso de encima

Ciudad Juárez.- La educadora Isy Velázquez sabe que el gusto por la música es un instinto primitivo, por lo que después de que sus estudiantes de preescolar le pedían: “maestra pónganos una de Peso Pluma”, en lugar de prohibírselas, decidió adaptar la letra de una de las canciones del artista con afirmaciones positivas.

“Compa, ¿qué le parece su escuela?, la verdad es perfecta, me gusta pa’mí. Bella, es de todas la más bella, disfruté mucho mis días aprendiendo aquí”, narra la adaptación de la canción “Ella baila sola”, del cantante mexicano de corridos tumbados, la cual es cantada en las aulas y en las casas de los estudiantes del Jardín de Niños Pulgarcito, ubicado en la zona de Anapra.

PUBLICIDAD

“Mi escuelita tan perfecta” es el nuevo título de la canción cuya letra original primero analizó con sus estudiantes, para que comprendieran que sin saberlo habla de cosas con las que ellos no están de acuerdo y que no abonan en su desarrollo, a diferencia de la adaptación de 2:52 minutos que se encuentra en el canal de YouTube “¡Suena Bien!”.

De acuerdo con la neuroeducación, es importante que las niñas y los niños escuchen todos los días afirmaciones positivas, porque cuando le pones al cerebro todos los días una afirmación, el cerebro termina por programarla, explicó quien trabaja como educadora desde hace 15 años en Anapra.

“Nosotros vimos en nuestro contexto que los niños en lugar de tener afirmaciones positivas, todos los días era el escuchar canciones bien pesadas, con letras muy negativas, narcocorridos. Ellos se estaban programando, pero con algo muy negativo. Y cuando estábamos en las aulas lo primero que nos pedían era: maestra, pónganos una de Peso Pluma. Y nosotros empezamos a investigar qué era eso”, relató la maestra.

Dijo que al descubrir que se trataba de una buena melodía pero con una letra que distaba mucho de ser algo que los niños de preescolar pudieran siquiera entender, pero que sí cantaban, decidió cambiar la letra.

“Nosotros empezamos a decir: imagínate con esta programación, los niños dentro de 20 años, ¿qué van a hacer?, pues obviamente que van a empezar a buscar el camino que les dicen las canciones: que con la mafia yo tuve un futuro feliz, y andaba yo en mis troconas y ya no me bajaba de los aviones, pero gracias a que la mafia me ayudó. Dijimos: ¿qué vamos a hacer?. Y vimos que el prohibir la música más que ayudar hace que la gente la quiera escuchar más, entonces se nos ocurrió cambiarle la letra a la música”, explicó.

La maestra Isy, quien cuenta con un canal de música en YouTube, aprovechó sus conocimientos musicales y de neuroeducación para que los menores pudieran disfrutar de la música actual, pero de una manera diferente.

Sus estudiantes, de tercer grado de preescolar, fueron los primeros en escuchar la nueva canción, la cual aprendieron con karaoke, y también escuchan en sus casas.

Y ayer, por primera vez, todos los estudiantes de la escuela que cuenta con cuatro grupos de tercero y uno de primero y segundo grado, escucharon la canción, la cual será cantada por los más pequeños a los de tercero en su graduación.

“Es un granito de arena, porque el preescolar es la base de toda la educación y del ser humano”, destacó la educadora.

“Los maestros y maestras en México ahora tienen una polémica porque los niños no escuchen corridos tumbados, en especial escuchar Peso Pluma, en varios estados han prohibido escuchar esa música. Sin embargo, como docentes no podemos frenar ese furor por los artistas de popularidad”, señaló la también educadora del preescolar, Lorena Macías, cuyos estudiantes estarán a cargo de cantar la canción.

La adaptación de su compañera, sin negarles el acceso a la música, les brinda una letra más agradable a sus oídos y a su formación, comentó quien tiene 18 años como educadora, 16 de los cuales ha trabajado con niñas y niños de la zona de Anapra.

“En estos años hemos visto cómo se ha transformado la comunidad, el nivel de estudios… antes las mamás y papás no tenían primaria o estudiaban hasta secundaria, y ahora ya algunos tienen maestría. Nuestra escuela ha trabajado sobre temas del cuidado del cuerpo, de las emociones, y nos la pasamos con proyectos para abonar a la convivencia en armonía”, informó.