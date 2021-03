Se quema su casa y aparecen oportunistas

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La semana pasada la casa que habitaba Nohemí Chávez, y donde desarrollaba su actividad diaria, se incendió debido a un cortocircuito, y aunque desde entonces familiares y amigos se han dedicado a ayudarla para que la reconstruya, también surgieron oportunistas que en su nombre han pedido el apoyo de la comunidad, pero se quedan con lo donado.

Es por eso que la mujer pide a los juarenses que no dejen de ayudarla, pero que no les hagan caso a otras personas sin que ella se encuentre presente, para que no ocurra más este tipo de situaciones y el apoyo le llegue para reconstruir su vivienda.

Aprovechándose de su situación y de que ella y parientes solicitaron ayuda de la comunidad a través de la red social Facebook, algunas personas solicitaron el apoyo económico para que Nohemí reconstruyera su casa, pero en lugar de entregarle los donativos, se quedaron con ellos, hecho del cual se enteró cuando los donantes le informaron al respecto.

Incluso, comenta que dos mujeres de entre 20 y 30 años de edad dijeron que eran sus nietas y pidieron la ayuda, además de que organizaron una actividad el fin de semana para recaudar fondos y se quedaron con lo que obtuvieron.

“Yo no puedo dejar de utilizar el Facebook porque es por este medio que contacto a mis clientes, o ellas me contactan, por eso le pido a la gente que no haga caso de quien le diga que va en mi representación a pedir ayuda, dice la mujer, quien se dedica a dar tratamientos faciales.

Nohemí dijo que esta tarea es de lo que obtiene dinero para vivir, y eso estaba haciendo en su casa el miércoles de la semana pasada, cuando se registró el incendio que acabó con la construcción y con lo que había en la cochera, incluyendo el automóvil de su yerno.

“Afortunadamente todos logramos salir a tiempo, mis clientas que estaban en la casa, mi hija y su esposo, además de mi nieto, pero no pudimos rescatar nada, pues el fuego se propagó muy rápido y cuando los bomberos llegaron ya se había quemado más de la mitad, aunque llegaron muy rápido”, explica la mujer.

Comentó que en los últimos días ha tenido problemas de salud, pues padece diabetes, pero apoyada por su familia está reuniendo lo necesario para poder construir de nuevo su casa, situada en la colonia La Cuesta, de la cual sólo quedan algunas paredes.

Chávez pidió el apoyo de los juarenses para reconstruir su vivienda, patrimonio que heredó de su mamá y en donde además de ella viven su hija, nieto y el yerno. Por ahora, está viviendo en casa de una amiga, en tanto que la familia de su hija en una vivienda que les prestó un amigo del esposo.

Nohemí dijo que las personas que quieran ayudarla pueden contactarla al número de teléfono (656) 527-4372. (Luis Carlos Cano C.)

lcano@redaccion.diario.com.mx