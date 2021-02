Se quema comedor infantil El Refugio

Cortesía

Ciudad Juárez— Por causas que aún se desconocen, las instalaciones del comedor infantil El Refugio, situado en la calle Atrás Quedó la Huella 1903, en la colonia Carlos Chavira, resultaron afectadas parcialmente, luego de que se registró un incendio la tarde de ayer.

Parte del inmueble donde se encuentra la chimenea se quemó por el siniestro, al igual que una parte del techo y una puerta, pero el humo que cubrió todo el edificio afectó los muebles y la ropa de la decena de niños que viven en este lugar, dio a conocer Maribel Chávez, directora de este comedor que atiende a menores que viven en colonias del suroriente de la ciudad.

La mujer explicó que aprovechando la temperatura agradable que se tuvo ayer martes en la ciudad, decidieron llevar a los niños a un paseo al parque que se encuentra cerca, en la misma colonia, y cuando regresaron se encontraron con la desagradable sorpresa de que el lugar estaba quemado.

“Me llamó la atención ver que salía humo del edificio, cuando abrí la puerta salió mucho humo y tuvimos que retirar a los niños a una buena distancia, ya que adentro todo estaba negro, no se veía nada; cuando abrimos puertas y ventas y se despejó de humo, nos dimos cuenta de lo que había pasado”, explicó.

Chávez dijo que el comedor tiene un olor penetrante a quemado y a humo, por lo que tuvieron a los niños varias horas fuera del lugar, hasta que se ventilaba un poco y limpiaron una parte para acomodarlos.

“Tuvimos que sacar los muebles que podíamos, también la ropa de los niños, todo huele muy feo, y no sabemos cómo le vamos a hacer, no quiero que ellos se queden sin un lugar donde vivir, pues sus familias no tienen para mantenerlos y además tienen serios problemas de convivencia, le pedimos a la gente que nos ayude a salir de esto”, dijo Maribel.

Comentó que por lo pronto tendrá que suspender las comidas y almuerzos que les daban a los niños y a algunos adultos del sector, ya que primero tendrán que limpiar el edificio y después arreglar lo que se dañó.

La directora de El Refugio dijo que en las últimas semanas estaban llegando más personas por una comida a este comedor y podían atenderlos gracias a las aportaciones que les llevaba la comunidad juarense.

A diario, explicó, se atiende a 45 niños, todos son de familias de escasos recursos económicos, por eso acuden al comedor, en donde les sirven el almuerzo y la comida.

Al comedor, que se encuentra en la colonia Carlos Chavira, acuden personas de otras colonias cercanas como Tierra Nueva, San Francisco, Portal del Roble y Olivia Espinoza, indicó la entrevistada.

Para información sobre como brindar ayuda, puede comunicarse al teléfono 656-384-84-72.

lcano@redaccion.diario.com.mx