Se quejan de suciedad debajo de distribuidor

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El charco está de color verde Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / En las últimas semanas han abandonado recipientes y llantas de desecho

Varios meses tiene el acumulamiento de agua en las calles que se encuentran debajo del distribuidor vial de la avenida Sanders, y ya no es sólo líquido, sino también lodo, basura y lama, además del fétido olor, se quejaron algunos ciudadanos.

Aunque cerca no hay más que bardas, para las personas que pasan por el lugar, cruzar por ahí no es nada agradable, primero por el olor que despide el agua sucia, además del peligro que se convierta en un foco de infección, como lo comenta Carlos Martínez, quien pasa por ahí todos los días con su carro en el que carga artículos de metal para la venta.

“El charco huele más feo cada día que pasa, pues no se ve que alguien acuda a limpiarlo, porque hay basura, lodo y ahora lama, o lo que sea, pero la mitad del agua esta color verde y maloliente”, dice don Carlos, de 74 años de edad.

“Me dedico a comprar y vender fierro viejo, en pocas cantidades porque no tengo en qué cargar mucho, además de que no lo puedo y es mucho lo que camino, hasta siete kilómetros o más al día, pero al pasar por aquí, aunque venga cansado, saco fuerzas y me apuro, huele muy feo”, dice el hombre, mientras señala al charco que está en las calles Municipio Libre y Beta.

Los vehículos circulan retirado de este charco, pues el tráfico se registra más por el puente del distribuidor vial Sanders y el eje vial Juan Gabriel, las calles más cercanas con movimiento de vehículos.

Sobre ello, Corazón Díaz, titular del área de Comunicación Social de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dijo que en este lugar se tiene un problema con el sistema de drenaje, pues a pesar de que con frecuencia el personal de la dependencia limpia las alcantarillas de la zona, al poco tiempo se azolva de nuevo por la basura, arena y grasa que arroja la gente.

El personal de la JMAS encargado de la limpieza en la red de drenaje, acude a ese lugar con frecuencia y siempre se encuentra con el mismo problema de grasa y basura, afirmó.