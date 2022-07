Se quejan de altos cobros de la JMAS

Ciudad Juárez— Decenas de usuarios acudieron a las instalaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), ya que aseguraron que a pesar de no tener adeudos anteriores, de un mes a otro les llegaron recibos de hasta 9 mil pesos.

Algunos de los afectados son adultos mayores que afirmaron no tener la manera de pagar el adeudo.

Elena Norey Espinoza, de 75 años de edad, habitante de la colonia Independencia II, señaló que el recibo de la JMAS le llegó por una facturación de 7 mil 354 pesos, pero mostró los recibos pagados de meses anteriores, por lo que asegura que no tiene adeudos, además de que insiste en que tampoco tiene fugas de agua.

“Todavía no acabo de pagar la funeraria, se me murió mi señor, no sé cómo le voy a hacer para pagar este recibo, por eso vine a que me hicieran un convenio o un descuento”, dijo mientras esperaba afuera de las instalaciones de la JMAS, luego de haber tomado el curso de cultura del agua, el cual exige la descentralizada para hacer un convenio.

“Ya hasta la cabeza me revienta de estar en el solazo”, mencionó.

Francisco Anguiano Zambrano, quien vive en la colonia Guadalajara Derecha, en el poniente de la ciudad, dijo que este mes le llegaron 4 mil 03 pesos, a pesar de que tampoco tiene adeudos.“Quiero ver si me pueden ayudar porque esto no puede ser posible, apenas me llegó este cobro, el anterior fue normal y no tengo ninguna fuga de agua y aparte vivo solo”, comentó mientras esperaba su turno para ser atendido.

Rodolfo Rodríguez, también habitante de la colonia Independencia II, quien mensualmente pagaba 121 pesos, ahora tiene que pagar 2 mil 697 pesos y en el recibo se indica que de 10 metros cúbicos que pagaba, ahora el cobro es por 76.

“Siempre que meten nuevos directivos nos aumentan así”, señaló.

Otro de los casos es el de Manuel Padilla, quien vive en la calle Zihuatanejo en la colonia Galeana, a quien en esta ocasión le llegaron 9 mil 456 pesos en su recibo y asegura que busca un convenio con las autoridades para que se le haga un descuento y la facilidad de pagar.

Daniel Valles, vocero de la JMAS, dijo que en la mayoría de los casos, las personas no se percatan de que tienen alguna fuga y esto se refleja de un mes a otro en el recibo.