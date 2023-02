Se quejan de agentes por presuntas extorsiones

Ciudad Juárez.- Migrantes que fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en hoteles de Ciudad Juárez y trasladados a las oficinas ubicadas en el puente Lerdo, aseguraron haber sido extorsionados con cobros de 100 dólares por persona a cambio de no ser devueltos al centro del país, pese a tener la confirmación de una cita para cruzar la frontera en busca de una excepción humanitaria al Título 42.

Con la condición de que su queja fuera publicada hasta que estuvieran en Estados Unidos, un grupo integrado por cinco venezolanos narró hace unos días a El Diario que luego de haber sido detenidos en el cuarto de un hotel, le comprobaron a los agentes migratorios que tenían un correo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) con la confirmación de su cita a través de la aplicación CBP One, pero fueron extorsionados.

“Los demás (agentes) se salían y él (quien los extorsionaba) nos pedía 100 dólares por persona, ya con la cita de CBP One”, narró uno de los sudamericanos a El Diario.

Otro de ellos dijo que el trabajador del INM les hacía ver como si trabajara solo en el soborno; sin embargo, cuestionaron por qué permanecían detenidos si el resto del personal sabía que contaban con una cita para presentarse en el puente internacional ante los agentes de CBP.

“El miedo que te provocan es que si te regresan en el camión puedes perder la cita de CBP One”, apuntaron.

Al ser cuestionado al respecto, ayer el comisionado nacional Francisco Garduño Yáñez pidió a los migrantes que pusieran una denuncia para cesar a los agentes de manera inmediata.

Informó que a nivel nacional se han dado de baja a más de 2 mil agentes federales migratorios en todo el país debido a casos de corrupción, aunque no dio las cifras de cuántos de ellos laboraban en Ciudad Juárez.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la venta de documentación migratoria a través de Internet, Garduño Yáñez dijo que podrían ser los propios agentes del INM quienes están realizando dichas actividades, ya que sí se han detectado dichas prácticas en Ciudad Juárez, pero tampoco dio cifras.

“Si hay elementos y pruebas es inmediatamente cesado. Tenemos 3 mil 400 cámaras en todo el país, hay cámaras adentro de los aeropuertos, adentro de las oficinas de trámite vigilando que no haya este tipo de prácticas de corrupción”, apuntó.

Alertó a los migrantes que no necesitan abogados intermediarios para hacer los trámites ante el INM y que las tarjetas migratorias son entregadas el mismo día. Sin embargo, en Ciudad Juárez actualmente no se están entregando permisos temporales para permanecer en el país si no se tiene una carta compromiso por parte de un empleador.