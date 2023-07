Se quedan sin pensión del Bienestar 5 mil adultos

Ciudad Juárez.- Un poco más de 5 mil adultos mayores que realizaron el cambio de la tarjeta de un banco particular a la del Banco del Bienestar y no recogieron el plástico antes del 31 de mayo, no podrán cobrar su pensión del bimestre de julio-agosto.

Si no pudieron hacer el cambio, la Delegación del Bienestar habilitará módulos para rezagados, puntos físicos donde las personas podrán solicitar la tarjeta en la que recibirán su apoyo económico.

PUBLICIDAD

En el caso de esta frontera será en las oficinas de la dependencia federal en el centro comercial El Paseo, aunque también se realizarán visitas domiciliarias a los beneficiarios que no acudieron por sus plásticos, adelantó Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de Programas Sociales del Gobierno federal.

La dispersión del recurso se hará a partir de la primera semana de este mes directamente en cuentas del Banco del Bienestar.

Requisitos para rezagados

En caso de no contar con una tarjeta del Banco del Bienestar deberá presentar una identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP y un comprobante de domicilio en los módulos de rezago.

Igual se puede designar una persona auxiliar de un adulto de tercera edad, es decir, la que se encargue de cobrar el apoyo económico.