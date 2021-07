Se quedan sin luz desde el viernes vecinos de la Independencia

Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia Independencia II reportaron la falta de energía eléctrica en toda la calle Profesora Olivia Cano. De acuerdo con las denuncias, el apagón se mantiene desde el viernes por la noche, sin que hasta el momento, personal de la CFE haya acudido a atender el problema.

Edmundo Cruz, uno de los afectados señaló que desde las lluvias registradas el la noche del viernes, la energía eléctrica presentó fallas, hasta que después de las 08:00 pm se quedaron sin luz en toda la cuadra.

Lo anterior ha provocado alimentos en descomposición, por lo que algunos de los vecinos han recurrido a comprar hielo para meter sus productos en hileras.

"Mi esposa está enferma, y el calor está insoportable, yo tengo una hilera y estoy comprando hielo por que todo se me está echando a perder, la CFE no contesta y no ha venido a arreglar nada", dijo Raúl Ríos, otro de los vecinos afectados.

Según los comentarios de Raúl, su esposa padece de diabetes y la falta de energía para hacer funcionar el refrigerador también ha generado que la insulina que le suministra a su pareja también sufriera daños.