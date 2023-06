Se quedan sin alimentos tras apagón

Ciudad Juárez.- La falta del servicio eléctrico por alrededor de 40 horas causó que los alimentos del comedor infantil ubicado en la colonia Kilómetro 29 se echaran a perder.

Los afectados denunciaron que desde la mañana del lunes, tras un torbellino, un transformador explotó, lo cual los dejó sin electricidad hasta la tarde de ayer, cuando el problema fue atendido y resuelto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

PUBLICIDAD

Los usuarios del Comedor Siká Mapu Nírata A. C. y habitantes de la colonia se quedaron sin alimentos perecederos, esto debido a la falta de electricidad y las altas temperaturas.

Oralia Padilla, directora y fundadora del comedor comunitario, dijo que los alimentos que ellos tienen para preparar y dar a los niños son donaciones, tanto de miembros de la zona como de asociaciones civiles e incluso del DIF.

Es por esto que el hecho de que la comida se pudra representa complicaciones para el comedor, ya que tendrán que conseguir más para poder continuar con el servicio.

También sin agua

“Como el agua de la pileta entra a la tubería y no tenemos luz, la bomba para jalar el agua no trabaja y no podemos usar ni los baños”, dijo la directora del comedor.

“Ya van varias veces que se va así la luz, una en marzo, otra en abril y ahora ésta, pero las otras veces no tardaron tanto en venir”, dijo Esmeralda Amaro, vecina del lugar.