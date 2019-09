Se quedan migrantes sin póliza del Seguro Popular

Ciudad Juárez— La falta de voluntad y de presupuesto federal para renovar la vigencia del Seguro Popular está dejando desprotegidos a miles de migrantes registrados para cruzar a Estados Unidos, así como a quienes son retornados por el Gobierno de Donald Trump a Ciudad Juárez bajo los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).

Mientras que la póliza de seguro sólo es otorgada por 90 días, el tiempo estimado de permanencia en la ciudad será de cuatro a 12 meses, según los registros del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) y abogados estadounidenses que estudian el fenómeno de los retornados.

Jamila, una africana de 33 años de edad, es una de las miles de migrantes que ya no cuentan con el Seguro Popular, por lo que al acudir la noche del jueves tras un fuerte dolor de estómago al Centro de Salud, le pidieron que pagara el estudio que necesitaba, pero no tenía dinero.

De acuerdo con el pastor Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano de la iglesia metodista El Buen Pastor, hace casi un mes que la africana, quien no habla español, ya no cuenta con el seguro, y todavía faltan más de 100 números para que sea llamada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para cruzar la frontera.





Urge ampliación presupuestaria

Por su parte Dirvin García, responsable del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), alertó que “urge una ampliación presupuestaria para el tema de salud”.

“Es un problema mayor que tiene que ver con varias cosas, una es la asignación presupuestaria desde la Federación y que se hagan convenios con los estados para poder ampliar las coberturas, cosa que ya está ocurriendo en Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, California, Sonora; allá hay una ampliación presupuestaria para fortalecer los Sistemas Estatales de Salud, de tal suerte que te permita tener a esta gente que venció ya su plazo, en el Seguro Popular”, agregó el funcionario.

García destacó que durante los 90 días de vigencia de la póliza de salud, la atención ha sido eficiente y de calidad, sin embargo, es necesario que se les renueve, ya que el tiempo que tienen que esperar en la ciudad supera la vigencia original, tanto en el caso de los registrados ante Coespo como en el caso de los retornados.

Actualmente, según los lineamientos de la Federación, la única posibilidad que tienen los migrantes de renovar su Seguro Popular es contar con una CURP permanente, no temporal como es el caso de los retornados; además de que deben de tener un comprobante de domicilio y un documento de identidad oficial.

Esto los obliga a solicitar el refugio en México, pero cuando realizan dicho trámite se les expide una CURP temporal primero.

“Nosotros estamos entendidos totalmente de la necesidad que hay, por lo menos hay más de 6 mil 300 personas que están en espera en espera del primer recibimiento de la autoridad norteamericana. Es un tema que hemos posicionado tanto con el Instituto Nacional de Migración con la Secretaria de Bienestar, con el mismo Sistema Estatal de Salud, pero finalmente se reduce a un tema tanto de presupuestos como de lineamientos de la federación”, dijo el coordinador del CAIM.

Quienes tienen la posibilidad de cubrir sus propios servicios médicos es un porcentaje mínimo, del 5 al 10 por ciento, mientras que el resto “sí vienen con bastantes carencias”, “Si no se arregla rápido, si no hay una ampliación presupuestaria, si no hay una cuestión con Hacienda; ya que estas cuestiones de los migrantes no se pueden predecir y Hacienda debe ser flexible en ese sentido y activar este presupuesto de emergencia, el sistema de Salud va a colapsar”, alertó.

Además, Octavio Hijar, titular de comunicación social del Seguro Popular, informó que de los 10 mil 300 migrantes que han sido afiliados a dicho seguro en el año, solo 3 mil 240 cuentan con una póliza vigente y que diariamente se afilia a un promedio de 45 personas migrantes en Ciudad Juárez, por lo que indicó que el padrón continuará siendo volátil. Refirió que, igual que la regular, la póliza temporal cubre los mismos mil 807 padecimientos de medicina general, familiar y de especialidad.