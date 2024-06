Se quedan migrantes en el 'limbo' fronterizo

Ciudad Juárez.- Después de viajar durante meses desde países como Venezuela, Colombia, Honduras y Ecuador, migrantes que arribaron ayer a la frontera de Ciudad Juárez con El Paso se encontraron con una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, la cual les impedirá solicitar asilo en Estados Unidos si ingresan de manera irregular.

Con la urgencia de ingresar al vecino país antes de que entrara en vigor la nueva norma, el primer minuto de este miércoles, los migrantes dijeron sentirse en un “limbo” entre México y Estados Unidos, al tener que permanecer entre un cerco de púas vigilado por la Guardia Nacional de Texas en el bordo del río Grande y un operativo del Ejército y la Guardia Nacional de México en el bordo del río Bravo.

“Es difícil enterarse de esta nueva Ley cuando llevas tres, cuatro meses viajando, no podemos volver a cruzar la selva, no podemos volver a pasar México, a mí me secuestraron en México, duré dos días secuestrado”, dijo César, un migrante colombiano quien permanecía parado en la orilla del cauce internacional que cambia de nombre en cada lado de la frontera.

Luego de observar que un grupo de aproximadamente 20 personas había logrado llegar junto al muro fronterizo, el sudamericano comenzó a caminar desesperado en busca de un “hueco” entre el cerco de púas vigilado por la Guardia Nacional de Texas, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos antes de que entrara en vigor la nueva medida.

“Hemos pasado muchas cosas desde Venezuela, hemos pasado el Darién, y con hijos, yo tengo una hija y dos meses de embarazo, y no me parece que ya hemos llegado aquí para que nos digan que ya no podemos entrar. Y la única posibilidad es entrar, porque tampoco tenemos la posibilidad de devolvernos, porque, así como es difícil pasar México, también es difícil pasarlo para el regreso”, coincidió María, una venezolana de 21 años de edad, quien formaba parte de otro grupo de migrantes.

“Atrapados” en el río internacional el grupo conformado por cerca de 15 personas en situación de movilidad, entre los que se encontraban hombres, mujeres, niñas y niños, cruzaba de una orilla a otra sobre el tronco de un árbol para no mojar sus zapados entre el agua encharcada.

La nueva orden ejecutiva

Ahí, cubiertos del sol con cartones, cobijas y sudaderas, se enteraron de la proclamación emitida minutos antes por Biden en virtud de las secciones “212(f)” y “215(a)” de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que suspende la entrada de extranjeros que cruzan de manera irregular la frontera sur de los Estados Unidos.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense el cierre de la frontera se refiere a expulsiones exprés de los migrantes a sus países de origen o a México, en el caso de los mexicanos, venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Según la nueva orden ejecutiva, las restricciones entrarían en vigor cuando en siete días consecutivos se mantenga un promedio de cruces irregulares de 2 mil 500 personas, y debido a que el promedio ya supera ese número la medida entraría en vigor el primer minuto de este día y permanecerá hasta que durante una semana los cruces irregulares promedian diariamente menos de mil 500 personas.

“No creo que sea por las elecciones, porque al final es un mal gesto de su parte”, dijo María, al referirse a las próximas elecciones federales que se llevarán a cabo durante noviembre en Estados Unidos.

Miguel, un hondureño de 26 años de edad, les recomendó a quienes piensan apenas en comenzar su viaje que no lo hagan porque en el camino tienen que aguantar hambre, sed, sufren “bastante” y no les es fácil cruzar la frontera.

“Que le den la oportunidad a uno (que va a cruzar) por primera vez, que le den la oportunidad de lograr uno su sueño para ayudar a la familia… uno no viene de gusto aquí, uno tiene, por lo menos mi madre y mi padre están enfermos los dos y necesitan ayuda, por eso ando acá, tengo dos hijos, uno tiene un añito, el otro tiene nueve años y necesitan estudios, crianza y todo eso, y por eso es que ando acá”, pidió el centroamericano al gobierno de Joe Biden.

Hay coordinación con México

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a pesar de estos esfuerzos, continúan operando “dentro de los límites de un sistema de inmigración que no funciona y limitado por recursos limitados del Congreso. Incluso cuando hemos aumentado la tecnología, el personal, la logística y la cooperación internacional para mejorar nuestra seguridad fronteriza, se necesita más”.

Señaló además que se “coordinó con el Gobierno de México los esfuerzos continuos de aplicación de la ley, para incluir su decisión independiente de aceptar que ciertos no mexicanos sean devueltos o expulsados a México desde los Estados Unidos, así como esfuerzos intensificados para desbaratar el tráfico y la trata de personas y las redes criminales, y continuar promoviendo vías legales para abordar la migración irregular”.