Se queda Estado sin recursos para concluir obras

Ciudad Juárez— El Gobierno del Estado tiene un déficit de 176 millones de pesos para terminar la segunda ruta troncal (BRT-2), por lo que se buscarán esos recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, y para ello se solicitará la adecuación presupuestal, afirmó el administrador de la Ciudad, Víctor Ortega Aguilar.

“Ellos están buscando los recursos necesarios para complementar esta obra y que no se quede a medias”, mencionó.

Dijo que en una reunión que sostuvieron el sábado pasado con funcionarios del Estado, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y del Fideicomiso, “hicimos presión para que no se abran nuevos frentes de obras hasta no finalizar todas las obras que tienen abiertas en este momento para no desquiciar más la ciudad”.

Explicó que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos está solicitando la adecuación presupuestal de algunos recursos para completar sobre todo la obra de la BRT-2.

“En concreto se nos solicitan que lo autoricemos, ya que el alcalde, Obras Públicas, Tránsito, Desarrollo Urbano… tienen participación en el Fideicomiso, básicamente están socializando la solicitud que quieren hacer en la próxima convocatoria para la reunión”, mencionó Ortega.

Explicó que con los ingresos propios del Fideicomiso del 2021 se planea terminar los trabajos de la segunda ruta troncal, y no proponer nuevas obras para este año.

“Básicamente no se estarían proponiendo obras diferentes para poder asignar el recurso a estas obras de la BRT-2”, añadió Ortega.

“Son 176 millones de pesos lo que estarán buscando, que se destinarán del Fideicomiso de Puentes, es lo que falta”, aseguró.

El administrador de la Ciudad dijo que los funcionarios estatales manifestaron que este año afectó la baja en el presupuesto de la Federación para el estado de Chihuahua.

“Una de las cosas que les cuestionamos nosotros era que cómo se habían autorizado obras sin contar con la suficiencia presupuestal y nos decían que al Estado le estaba afectando mucho los recortes que ha habido en el presupuesto”, explicó Ortega.

Anotó que con todo esto, “están confiados en que van a terminar durante este año, en el mes de junio, las obras de la segunda ruta troncal”.

“Una de las posturas que mostramos ante ellos fue que necesitamos que se finalicen las obras antes de abrir más frentes de trabajo, puesto que ya la gente está cansada”, aseguró.

La inversión de la construcción de la segunda ruta troncal del nuevo Sistema de Transporte BravoBús, es de 997.4 millones de pesos, de acuerdo con información del Gobierno del Estado.

La obra sobre el Corredor Tecnológico consta de 19.5 kilómetros que van desde el Aeropuerto Internacional hasta la calle Helio, cruzando el Centro Histórico de la ciudad.

El proyecto de la ruta cuenta con 34 estaciones instaladas y tres terminales alimentadoras sobre avenida Tecnológico, Paseo Triunfo de la República y 16 de Septiembre.

