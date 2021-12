Se preparan autoridades para la reanudación de ‘Permanecer en México’

Ciudad Juárez.— La dirección de Derechos Humanos del Municipio de Juárez y el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) aseguraron que trabajan de manera coordinada con el Gobierno federal, albergues y organizaciones, en espera de la posible reanudación del programa “Permanecer en México”, a través del cual Estados Unidos busca retornar a las fronteras mexicanas a los extranjeros solicitantes de asilo.

Durante la administración del expresidente Donald Trump, Ciudad Juárez fue la frontera mexicana que recibió a más extranjeros bajo los llamados Protocolos de Protección de los Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), establecidos en la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, ya que de un total de 71 mil 036 personas que fueron enviadas a esperar en México, 22 mil 967 contaban con un caso abierto en la Corte de Inmigración de El Paso, Texas.

Aunque hasta la tarde de ayer ni el Gobierno de México ni el de Estados Unidos habían informado oficialmente el arranque del programa, en medios estadounidenses trascendió desde la semana pasada que comenzaría en diciembre, por lo cual autoridades de los tres niveles de gobierno y los diferentes actores que trabajan en el tema de la migración en Juárez se mantienen a la expectativa.

El municipio trabaja “para enfrentar cualquier situación que se presente y brindar un espacio digno y humanitario”, aseguró ayer el titular de Derechos Humanos, Santiago González Reyes.

El funcionario municipal, quien también coordina el albergue filtro en el gimnasio municipal “Kiki” Romero, comentó que no se puede saber si el Gobierno municipal está preparado para recibir una oleada de migrantes, pues esto aún no se presenta y se desconoce la magnitud de algo que aún no ha ocurrido.

Dijo que el programa “Permanecer en México” tiene la intención de disuadir la migración, ya que es un mecanismo directo o subjetivo por parte del Gobierno de Estados Unidos, al igual que el separar a las familias migrantes o darles un albergue muy frío, para detener este fenómeno.

“No sabemos cuál es la magnitud de algo que aún no se presenta, sin embargo, sí tenemos una coordinación permanente con la Federación y el Estado, además de un contacto diario con los 23 albergues que atienden a las personas en situación de movilidad”, apuntó el funcionario

El programa “Permanecer en México”, también llamado “Quédate en México”, consiste en que los solicitantes de asilo en Estados Unidos regresen a México a esperar su proceso, hasta ser deportados a su país o ser aceptados por el Gobierno norteamericano, pero en la primera versión del programa tuvieron que esperar en esta frontera hasta dos años.

Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes en Chihuahua (Coespo), dijo que a través del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) trabajan para en su momento procurar las oportunidades de inclusión social y productiva para quienes sean retornados a Juárez.

“Ciudad Juárez, gracias a la participación de muchos actores, empezando por quienes están a cargo de espacios humanitarios, ha venido creciendo en capacidades y creciendo en estas posibilidades para atender distintos momentos emergentes. Afortunadamente no hemos tenido aquí una crisis, pero la coordinación y comunicación permanente que hay con las diferentes iglesias, pastores, los párrocos, como las diferentes organizaciones, tanto locales como extranjeras, y las agencias internacionales que están aquí presentes, desde luego nos ha permitido ir atendiendo cada momento emergente”, destacó el funcionario.