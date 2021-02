Se preparaba para ingresar al CBTIS

Ciudad Juárez— Jonathán Peña Castañeda, de 15 años, estaba en tercer año de secundaria y justo el pasado miércoles, horas antes de ser asesinado, reunía documentos y fotografías para tramitar su ficha de ingreso al Centro de Bachillerato

Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, donde quería estudiar Mecánica.

De acuerdo con su madre, de 39 años y empleada de maquiladora, ella llegó ese día del trabajo a casa poco antes de las 9:00 de la noche para enterarse de que una vecina, madre de Héber Briones, había acudido a buscarla porque la novia de éste le llamó diciendo que ambos adolescentes estaban en la colonia contigua, Héroes de la Revolución, a la hora que se había escuchado una balacera.

“Nos entró la duda y fuimos a presentar la denuncia a la Fiscalía ese mismo día en la noche. Al momento que presento la denuncia, le comento a la persona que me atendió que queríamos, tanto la señora como yo, saber sobre ese hecho que acababa de suceder hace unas horas, porque teníamos la sensación o el presentimiento de que pudieran haber sido ellos, porque andaban en esa zona y no habían llegado a la casa”, narró la mujer, que dio una entrevista, pero pidió no ser identificada por motivos de seguridad.

“Y por eso nos dijeron que nos presentáramos al día siguiente, o sea ayer (jueves), a las 9:00 de la mañana, en la Fiscalía, y pues un par de horas después fue cuando notificaron que sí, efectivamente, eran nuestros hijos”, agregó.

Jonathán Peña Castañeda y Héber Briones Manríquez –éste de 17 años– fueron asesinados con disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros la tarde del miércoles 24 de febrero sobre la calle Alfonso Castañeda, entre Zafra y Henequén de la colonia citada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el reporte del crimen fue recibido a las 14:00 horas y en el lugar se recogieron 10 casquillos percutidos.

“Quiero comentar que comprendan el dolor de la familia; pueden corroborar con los vecinos, tanto mi hijo como su amigo no eran malos niños, les gustaba arreglar bicicletas, comerse sus papitas, juntarse con los niños de aquí; mi hijo tenía planes de ser mecánico, le gustaba mucho trabajar para comprarse sus cositas, y mi hijo realmente quería trabajar para comprarse su Xbox, sobre todo”, dijo.

La mujer mostró el cuadro con la fotografía de la graduación de primaria de Jonathán, tomada en 2018 y en la que se ve a la víctima posando con birrete y mirando seriamente a la cámara. (Sandra Rodríguez Nieto)

