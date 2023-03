Se ponen ‘Todos a leer’

Ciudad Juárez.— El pequeño Emiliano Puentes Acuña fue uno de los más de 200 estudiantes de la primaria Leona Vicario, que se beneficiaron con el programa ‘Todos a Leer’, que consiste en la entrega de libros a instituciones académicas públicas para incentivar la lectura, entre menores de 6 a 12 años de edad.

Dicho programa pertenece a Fondo Unido Chihuahua, que destinó un presupuesto de más de 900 mil pesos para aumentar el acervo literario de siete escuelas primarias de la localidad, y con ello impulsar la lectura con mil 900 estudiantes, informó Verónica Carrillo, directora de Impacto Comunitario.

“Los libros cuentan historias diferentes, a mí me gustan mucho las historias, porque a veces mi papá me lee cuentos en la noche”, dijo el menor entusiasmado por los nuevos libros que podrá leer junto a sus compañeros del grupo de 5to C.

Al igual que los estudiantes de la mencionada escuela, que se ubica al suroriente de la ciudad, también se entregaron libros a alumnos de las escuelas Club Rotario José Aziz, Cuauhtémoc 2679, 18 de Julio 233, Felipe Ángeles, Constitución Mexicana y Primaria Federalizada.

Carrillo mencionó que dicho programa tiene 13 años fomentando la lectura en la niñez juarense, y a cada escuela se le hace entrega de libreros y mochilas, para que los estudiantes trasladen los libros a su casa, y compartan las lecturas con sus padres, hermanos y abuelos.

“El programa consta de libreros que se entregan a cada una de las escuelas beneficiadas, cuentan con 60 libros cada uno de ellos y también se entrega un kit de mochilas; estas mochilas son para que los niños lleven esos libros a sus casas y que puedan propiciar la lectura con su familia”, expresó.

Señaló que los libros que son entregados a las escuelas son de diferentes temáticas centradas en la literatura infantil, además la clasificación se basa de acuerdo al grado escolar.

Señaló que trabajan en conjunto con la empresa Ibby México, que se ha encargado de capacitar a los docentes de las escuelas para que amplíen sus conocimientos de la lectura, la comprensión, y técnicas de respiración.

“El programa cuenta con un taller de mediación de lectura, contamos con una alianza con Ibby México que va a capacitar a los docentes, los va a formar para que puedan propiciar una mejor comprensión de la lectura”, finalizó.

Escuelas beneficiadas

• 18 de Julio 233

• Club Rotario José Aziz

• Constitución Mexicana

• Cuauhtémoc 2679

• Felipe Ángeles

• Leona Vicario

• Primaria Federalizada