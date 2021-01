Se pone en sus zapatos

Cortesía / En días pasados entregaron en la zona despensas y chamarras

Como otras personas, Consuelo Gil tiene sus ocupaciones en casa y con su familia, pero eso no le impide ver por los demás y con frecuencia recaba alimentos, ropa y calzado para llevarlos a las familias más necesitadas que viven en las colonias del surponiente de la ciudad.

La semana pasada entregó chamarras y despensas en varias casas de esa zona, pero también se dio cuenta de que las carencias son muchas, por lo que ahora está buscando donadores de zapatos para niña y niño, a fin de llevárselos el próximo fin de semana.

Comentó que mientras entregaba otros apoyos días atrás, vio las condiciones en que se encuentran los menores que habitan en esta parte de la ciudad, por eso decidió juntar zapatos para ayudarles.

“Estoy en busca de padrinos para niños de bajos recursos, quiero llevarles calzado, por eso pido el apoyo de la comunidad juarense para que regalen un par de zapatos de niño o niña en tallas de la 16 a la 24.5”, explicó.

La intención, dijo Consuelo, es llevárselos a los menores que viven en las colonias Pánfilo Natera, Morelos, Lomas de Morelos y Granjas Unidas, que es también conocida como ‘Las marraneras’, zonas en donde los niños tienen muchas carencias, entre ellas la de ropa y calzado.

El plan, comenta, es juntar por lo menos 60 pares de zapatos, ya sean nuevos o usados, pero en buenas condiciones para que les sirvan a los niños; hasta ahora ha reunido 30 pares, pero quiere llegar a la meta y si es posible pasarla, pues son muchos los menores que necesitan del apoyo en las diferentes colonias.

“Es por eso que busco el apoyo de la gente para esas familias que viven en casas de madera y cartón, o de adobe y block, pero en muy malas condiciones, son personas que tienen muchas necesidades y desafortunadamente quienes más sufren son los niños”, indicó.

Consuelo no forma parte de alguna asociación y no planea formar una, pero lo que le interesa es ayudar a los que menos tienen, pues aunque ella no vive en la abundancia, hay familias que tienen más necesidades, por eso se decidió a buscar la cooperación de la comunidad.

Ella vive en la colonia Pánfilo Natera, por eso, explica, se da cuenta de las carencias que tienen las familias que habitan por el mismo sector y busca la forma de auxiliarlas.

Comenta que no tiene vehículo, pero su amiga Vanesa Molina la apoya para hacer recorridos por esa y otras colonias al surponiente de la ciudad, cerca del llamado Cerro Bola, en donde al ver las carencias de las familias busca la forma de ayudarlas, pues todas tienen necesidad económica.

Por lo regular, comentó, busco favorecer a distintas familias cada vez que junto algo de alimentos o ropa; días atrás miembros de la Iglesia Ministerios de Vida le dieron 15 chamarras y ella las llevó a las personas que les hacían falta, con base en lo que había detectado durante los recorridos.

