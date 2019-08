Se pinta Juárez de verde, blanco y rojo

A dos semanas del Día de la Independencia de México, vendedores ya se encuentran instalados en módulos en los centros comerciales para ofertar artículos alusivos de las fiestas patrias.

Banderas, juguetes, joyería de fantasía, vestidos y blusas con colores vivos cuelgan en locales comerciales, en donde las personas ya se acercan a preguntar sobre los precios de la variedad de artículos que se exhiben.

La empleada de un puesto ubicado en San Lorenzo, dijo que desde el 15 de agosto empezaron a surtir los productos para el día del “Grito”.

“Lo que más se vende son la banderas, las pulseras y la ropa, ahorita la venta va poco a poco, pero ya cuando se acercan los días se empieza a vender más”, dijo la empleada del puesto.

Carolina García buscaba un atuendo para que su hija de cinco años lo luzca en el desfile del 16 de Septiembre.

“Ya estoy buscando precios, me preparo con anticipación, ya visité tres lugares; fui al Centro para ver si ya están vendiendo rebozos y banderas más grandes, pero no he visto ni en los cruceros, por eso ando acá en las tiendas”, dijo García.

En comercios sobre la Gómez Morín, también se ofrecen ya pequeñas guitarras, baleros, accesorios y adornos como el escudo de México listos para colgar en el automóvil, en algún lugar de la oficina o en el hogar.





A los niños les atraen guitarras y pulseras

Luis es un trabajador que atiende el local, y platicó que hay personas a las que ya les llama la atención la variedad de objetos que ahí ofrecen.

Comentó que a pesar de que faltan dos semanas para las fiestas patrias, los clientes ya se ven atraídos por artículos con los colores patrios.

“A los niños les llama mucho la atención las guitaras o las cornetas, también las banderas y las niñas vienen a ver las pulseras o los vestidos, ya le piden a la mamá la ropa que llevarán a la escuela”, dijo Luis.

Mientras en los centros comerciales ya se notan los productos para el Día de la Independencia, en la zona Centro, y en los cruceros aún no se visibilizan vendedores de estos productos.

Será hasta el 1 de septiembre que se otorguen los permisos temporales gratuitos para los vendedores ambulantes en los cruceros, dio a conocer en días pasados el director de Regulación Comercial, Leonel Armando Ortega Cázares. (Verónica Domínguez / El Diario)





[email protected]