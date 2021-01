Se olvidaron hasta de la sana distancia

Ciudad Juárez— El Partido Acción Nacional (PAN) vivió su jornada de registro de aspirantes a la presidencia municipal con la inscripción de un sólo militante y tres externos.

La jornada inició a las 12:00 del mediodía con el registro de Javier González Mocken quien, de manera sorpresiva, anunció su registro en el proceso interno del PAN hace una semana, luego de que no fuera considerada su participación en la designación de candidatos en Morena.

El evento inició con las precauciones sanitarias impartidas por la autoridad de Salud, sin embargo, los simpatizantes de González Mocken no respetaron la sana distancia al aglomerarse más de 50 asistentes, la mayoría de extracción priísta, con un amplio equipo de comunicación social y hasta un grupo de escoltas en el edificio.

Ya desahogada la sala, luego de la 1:00 de la tarde, le tocó el registro a Alfonso Murguía Chávez, personaje identificado como pastor y, aunque no lo acompañó casi nadie, sí estuvieron presentes el subsecretario de desarrollo social en la zona norte, Ramón Galindo Noriega y el exregidor por el PAN, Sergio Nevárez.

El día de registro transcurrió sin incidencias entre los grupos entrantes y los que se mantenían al interior del Comité municipal del PAN donde ocurrieron todos los registros.

A la 1:30, se registró Rogelio Loya Luna quien se hizo acompañar de Octavio Ramírez Romero como compañero de fórmula.

Este fue el único registro, de los cuatro que se emitieron, que no es externo, es decir, el único aspirante de los cuatro que buscan la candidatura a la presidencia municipal por Acción Nacional que tiene militancia panista.

Loya Luna fue director de programas sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Social estatal y fue destituido en octubre de 2019 presuntamente por la influencia de la hermana del gobernador, Leticia Corral. Señaló en ese momento que junto con él fueron despedidas 15 personas cercanas, luego de que en una asamblea panista votaran en contra de las órdenes que les envió Leticia Corral.

El último en registrarse en la lista de aspirantes por la candidatura a la presidencia municipal fue el fiscal general del estado, Cesar Augusto Peniche Espejel, quien fue el único que no presentó a su compañero de fórmula, por lo que fue advertido que tendría que hacer antes de que terminen las 24 horas siguientes para no ser descalificado por no haber completado la documentación que esigia la convocatoria publicada desde el viernes pasado.