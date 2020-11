Se necesita sangre

Ciudad Juárez— Con el propósito de aumentar la reserva que tienen y de esa forma ampliar la ayuda que dan a través de los hospitales públicos y privados, personal del Banco Regional de Sangre de la Secretaría de Salud pide a los juarenses que acudan a donar el tejido, ya que actualmente es mucha la necesidad del mismo en la ciudad.

“Los donantes pueden estar seguros de que siempre se siguen las normas de sanidad necesarias cuando se recibe la sangre; se invita a la comunidad para que sean donadores y de esa forma ayuden a salvar vidas”, dijo Lorena López, trabajadora social del Banco Regional de Sangre, al dar una plática de manera virtual a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

López explicó a los estudiantes y docentes la importancia de la donación altruista de sangre, además de que se les aclaró de las medidas de prevención que se toman en este lugar durante todo el proceso que se hace para la toma del tejido, para que no tengan miedo de acudir a ser donadores.

Se pidió a la comunidad de la UACH que se acerquen a donar sangre, y si no desean acudir a este banco, que lo hagan en cualquier banco de los hospitales, sean públicos o privados, ya que todos la necesitan ante la situación actual de salud en la ciudad, dijo la trabajadora social.

Lorena además mencionó, que es importante la donación de sangre, pues aunque se tiene una reserva en el Banco Regional, siempre es bueno contar con la cantidad suficiente para cubrir las necesidades en la ciudad.

Con cada donación se salvan tres vidas

Comentó que este año no se han podido hacer campañas de donación debido a la cuarentena que se lleva ante la contingencia sanitaria.

López destacó que con cada donación se salvan tres vidas, ya que el tejido se divide en glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Comentó que el Hospital de la Mujer es el que más consume, luego le sigue el Hospital Infantil por los niños que están en tratamiento de oncología, por eso es necesario que los juarenses acudan a donar.

La sangre segura es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos, señaló.

Los requisitos para los donadores de sangre son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador de sangre y en 48 horas su organismo recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud, comentó.