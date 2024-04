Se meten sicarios a vivienda y dañan muebles a balazos

Cortesía | Iban en busca de una persona, pero al no localizarla, causaron daños al inmueble Cortesía | Iban en busca de una persona, pero al no localizarla, causaron daños al inmueble Cortesía | Iban en busca de una persona, pero al no localizarla, causaron daños al inmueble

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad Juárez.- Un grupo de hombres armados se metió a una casa de la colonia Valle de Allende, en busca de una persona, pero al no localizarla causaron daños al inmueble, reportaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). Fue casi a las 01:00 horas, cuando policías se movilizaron hasta las calles Anastacio Porras y Valle de San Bartolomé, en donde residentes reportaron haber escuchado más de 10 detonaciones de arma de fuego. Los sicarios dañaron algunos muebles a balazos y escaparon a bordo de dos vehículos, de acuerdo con datos que aportaron testigos a las autoridades. Un comandante de la policía municipal señaló que las personas armadas buscaban a alguien, pero no lo hallaron y por ello causaron los daños. La investigación quedó a cargo de policías ministeriales del turno de noche, quienes abrieron una carpeta por el hallanamiento y daños a la propiedad. PUBLICIDAD