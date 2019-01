Se manifiestan transportistas en oficinas de Gobierno

Ciudad Juárez.- Transportistas pertenecientes a la organización "Ángeles de los Kilómetros", que brinda servicio de taxi en autos particulares al surponiente de la ciudad, se manifestaron esta tarde en las oficinas de Gobierno del Estado para denunciar que Transporte les niega adquirir concesiones.

Napoleón Rosas, representante de la organización, refirió que a pesar de que llevan dos años prestando el servicio en dicha zona no se les ha permitido regularizarse, lo que ha causado que sean sancionados por Transporte, cuyo jefe –según dijo– se ha negado a atenderlos.

“El servicio de transporte es deficiente, ya que contamos únicamente con 700 taxis, y con una población de alrededor de 1 millón 300 mil habitantes. Es una cifra que no alcanza a cubrir las necesidades de las personas. Por eso, nosotros nos reunimos –como vecinos– y estamos entregándole el servicio a nuestra propia comunidad y hemos sido restringidos por parte de Transporte”, dijo Rosas.

A su vez, Luis Lugo, jefe de Transporte en Juárez, indicó que ha atendido en más de una ocasión a los integrantes de dicha organización pero “están prestando un servicio irregular” por lo cual no puede entregarles una concesión.

“Están operando con unidades sin seguro, sin placas o con placas americanas. Entonces, no podemos fomentar nosotros la ilegalidad. Ya van dos veces que los atiendo, y que me han explicado las problemáticas. La molestia de ellos es que hemos recibido quejas de que se paran en los lugares destinados para camiones urbanos. Invaden esas vías. Entonces, se les ha sancionado, se les han retirado los vehículos de ahí porque no deben estar ahí. Esa es su molestia”, puntualizó el funcionario.