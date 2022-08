Se manifiestan por falta de agua en Paseos del Alba

Ciudad Juárez.- Hartos de no tener suficiente agua en sus hogares y del desarrollo industrial en el sector que agrava su situación, habitantes del fraccionamiento Paseos del Alba, se manifestaron esta tarde y cerraron parcialmente la circulación vial en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Santiago Blancas.

“La situación es que todas las empresas de los alrededores si tienen agua y el fraccionamiento está quedando ahorcado. Tenemos aproximadamente dos años con esta problemática, pero este último mes es una situación imposible prácticamente solo tenemos agua en la madrugada y muy poca presión, por tanto no sube a los tinacos ni a los aires”, manifestó una de las quejosas.

Dijo que aunque han comunicado desde hace tiempo la problemática a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), aún no tienen solución.

“Entendemos que es una situación en toda la ciudad pero no hay un pronunciamiento por parte de JMAS dónde se nos indique un horario, fechas y posibles soluciones, no dan fechas y dicen que desconocen la cantidad de personas afectadas”, agregó.

Explicó que la idea no afectar a terceros, además de que se tiene conciencia de que la escasez de agua afecta a varios sectores.

De acuerdo, con vecinos, la afectación es para unas 3 mil familias que habitan en aproximadamente 30 cuadras de la colonia.

“La principal molestia es que privilegian a las empresas y negocios sobre las viviendas y continúan construyendo nuevas maquilas y cada día la problemática es peor, no hay agua, se corta la luz, no entra la basura, no funciona el alumbrado, pero a los alrededores crecen las nuevas industrias, los negocios y nuevas viviendas, sin planificación, sin solucionar primero las problemáticas y sin compromiso por resolverlas a corto plazo, mientras tanto cientos de familias sobrevivimos con casi nada de agua al punto que los expendedores de agua también están vacíos”, concluyó.

Al respecto, el portavoz de la JMAS, Daniel Valles, declaró que se tiene conocimiento de la situación y desde el pasado sábado se está trabajando al respecto, con la finalidad de mejorar el servicio en Paseo del Alba.

Explicó que cuadrillas laboran e n la instalación de tubería de 8 pulgadas para interconectar los pozos de la zona y cumplir con las necesidades, aunque para ello es necesario suspender el servicio para las maniobras.

El servidor público añadió que “sí hay agua, pero también una sobredemanda del líquido debido al uso de aires evaporativos y la demanda se duplicó desde abril”, por lo que hizo un llamado a cuidar del vital líquido.