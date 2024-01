Se llevan también del Central los animales de granja

Ciudad Juárez.- El Parque Central Hermanos Escobar se quedó únicamente con los patos que habitan en sus lagos artificiales y otras aves, ya que tras la partida de la jirafa Benito, los animales de granja que ahí vivían fueron trasladados al Recreativo San Jorge, afirmó el director del lugar, Rogelio Muñoz.

Indicó que los 12 pavorreales, un faisán y dos tortugas que hace varios años depositó ahí la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continuarán en el lugar.

La regidora coordinadora de la comisión de Ecología, Alma Arredondo, manifestó que cuatro burros, dos cabras y tres borregos que pertenecían al Recreativo San Jorge se regresaron a ese sitio privado.

El encargado del parque dijo que los animales de granja estaban en el lugar desde el verano del 2022 como préstamo para exhibición, pero ya se devolvieron.

Aseguró que en el lugar donde estaban se plantarán árboles.

Afirmó que existe un proyecto para reforestar con mil especies el Parque Hermanos Escobar en sus dos secciones, y la mayoría se ubicará en la parte oriente.

A su vez, la regidora indicó que en seguimiento a Benito, lo visitará en Africam Safari cuando está integrado a su nueva manada.

“Cuando esté integrado con los rebaños claro que sí me daré la vuelta para ver lo feliz que se debe de ver ahí con tanta jirafa. He estado en comunicación con ellos (Africam Safari) desde hace tiempo, pero ayer todavía hablé con ellos, me dijeron que se ha integrado perfectamente, ya le cambiaron su alimentación”, manifestó.

Luego de ocho meses de vivir en el Parque Central Hermanos Escobar, la jirafa Benito fue trasladada el domingo pasado a Africam Safari, en Puebla, donde se integrará a una manada de siete jirafas. (Araly Castañón / El Diario)

acastanon@redaccion.diario.com.mx