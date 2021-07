Se lesiona menor en resbaladillas nuevas

Ciudad Juárez— A poco más de 10 días de haber sido inaugurados los juegos infantiles en el Parque Central, una de las resbaladillas tuvo que ser clausurada de manera temporal para ser reparada, luego de que un menor de edad sufriera un accidente debido a que una de las láminas que soportan la estructura se desprendió, provocando al niño cortaduras en dos de sus dedos.

En redes sociales, una madre de familia denunció las condiciones en las que se encontraban algunos de los juegos infantiles recién instalados en el Parque Central Poniente, donde su hijo sufrió una lesión. De acuerdo con la publicación, el accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando el menor acudió al parque en compañía de sus abuelos y al momento de usar el resbaladero, ya casi al bajar, el niño puso sus manos en la parte inferior para sujetarse, y con el filo del metal se cortó en dos de sus dedos.

Indicó que tras el accidente el menor tuvo que ser sometido a una reconstrucción con un cirujano plástico, y pidió a la ciudadanía tener precauciones al momento de utilizar las instalaciones.

“Nada más feo que ver a tu hijo en ese estado y no poder hacer nada para que no sienta dolor. Lo anestesiaron y le cortaron una parte para poder acomodar los deditos. Gracias a Dios, él y su mano están bien. Tengan mucho cuidado para que no les pase a sus hijos (sic)”, se detalla en la publicación.

Respecto a esta situación, Darío Cárdenas, subsecretario de Desarrollo Social en la Frontera, señaló que tras el suceso la dependencia contactó a la familia afectada para brindarle el apoyo necesario. Asimismo, dijo que luego del incidente, desde el jueves se inició una inspección detallada de las áreas infantiles de todo el parque, con la intención de evitar que se repita lo ocurrido.

Por lo pronto, la atracción ubicada a un costado de la concha acústica e inaugurada hace aproximadamente 10 días permanece cerrada al público mientras se realizan las reparaciones.

El montículo con resbaladilla forma parte de los trabajos realizados dentro del paquete “F” que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) adjudicó a Constructora Anglo para la instalación de barandales y señalética en ambas secciones del Parque Central, así como juegos infantiles y otro mobiliario.

De acuerdo con el contrato 144-OP-018/20-SOPF-OBRA, para dichos trabajos se habría autorizado un monto aproximado a los 15.9 millones de pesos sin IVA incluido. José Luis Anguiano Ochoa, representante de la constructora, explicó que el metal de la resbaladilla no soportó el peso ejercido en los últimos días, debido a que se ha reportado la presencia de adultos en el área infantil.

Según información de la compañía, la construcción de dicho montículo tuvo un costo aproximado a los 50 mil pesos, estructura que tendría que ser reparada, esperando que no se repitan incidentes similares.