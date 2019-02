Se las ‘ingenia’ para alimentar a cientos de inmigrantes

Ciudad Juárez— Dos cajas de huevo para el desayuno y al menos 20 kilos de arroz más carne, papas y pan o tortillas para la comida es parte de lo que todos los días cocina Ericka González para las más de 600 personas que alberga actualmente la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Ella es la encargada de la cocina en el desayuno y la comida, por lo que todos los días su trabajo comienza a las 6:00 de la mañana, para que a las 7:30 puedan empezar a comer.

“En una hora y media tengo que tener el almuerzo, el plato y su pan, su jugo, su galleta, su cereal. Y en cuanto termina el almuerzo ya estoy empezando con la comida, porque la comida tiene que estar a las 12 y media, igual sirviendo todo, su jugo, su café, lo que sea. Y a las 3 de la tarde tengo que dejar la cocina limpia para entregarle el turno a la otra cocinera quien les prepara la cena”, comentó.

Ayer el desayuno fue huevo con frijoles, pan de dulce, café, jugo y cereal para los niños, por lo que tuvo que guisar una caja y media de huevos, pero si no hubiera habido cereal para los niños, hubiera cocinado dos cajas de huevo para todos.

En la comida les preparó 50 bolsas de espagueti y discada, aunque trata de darles pollo en diferentes presentaciones.

“Sabemos que tenemos que hacer mucha comida, no nada más para los que están, sino hacer más comida por si llegan entre comida, para tener qué darles. Nunca se quedan sin comer, ni en el almuerzo, ni en la comida, ni en la cena. ¿Cómo le hacemos?, pues quién sabe”, pero no se quedan sin comer, aseguró.

Durante el gran flujo migratorio que está viviendo Ciudad Juárez desde octubre pasado, Ericka ha cocinado hasta para 700 personas a la vez, y además trata de cocinar algo que puedan comer las diferentes nacionalidades.

“Los cubanos no comen nada, nada de chile; los africanos no comen carne, ni frijoles. Tiene que hacer una comida que no tenga chile, pero que puedan comer todos. Y como aquí vivimos de donaciones, si no les gusta pues muchos no comen porque no les gusta lo que hay, pero nosotros hacemos lo que la gente nos dona”, comentó.

Actualmente la Casa del Migrante necesita leche líquida, salsas de tomate, tomate, cebolla, verduras, pollo y huevo.

“Sí es muy cansado, pero ellos lo necesitan y de hecho ya tenemos dos semanas que no hemos descansado para poder cubrir la cocina”, confesó.

“Hacemos lo que podemos con todo lo que nos da la gente, necesitamos que nos sigan apoyando, pueden venir a ayudar, porque todo lo que se les da son donaciones, si la gente nos da una cartera de huevo, eso se recibe, si nos traen una carterita de pollo eso se recibe y se les va haciendo, porque es mucha la gente que se está alimentando”, dijo quien es apoyada por otra trabajadora y por los mismos migrantes, a quienes después recompensa con dulces, refrescos o bufandas.