Se lanzan abogados acusaciones en pleno juicio

Ciudad Juárez— En pleno debate de un juicio oral relativo a un homicidio ocurrido en noviembre de 2018, dos abogados privados se señalaron mutuamente y demandaron ser investigados tras la denuncia de uno de los imputados, quien afirmó que el otro procesado le estaba ofreciendo dinero para que asumiera toda la responsabilidad.

El reo Luis Roberto Rayos López alias “Beto” acusó al otro sospechoso Jorge García Guevara “El George” y a su abogado Armando Vallejo de haberle ofrecido de 100 a 150 mil pesos para que asuma su culpabilidad en el homicidio de un hombre.

“De hecho ya a cada rato me dice, eh agarra la bronca y yo te aliviano con 120 o 150, mi familia te puede alivianar con otros 50. Ya van como tres o cinco veces; de hecho cuando tenía otro abogado, pero me lo revocaron, él iba y me sacaba a mí y cosa que no podía hacer porque él era mi abogado”, afirmó el detenido Luis Roberto Rayos López.

El abogado de Rayos, Mario Espinoza Simental, dijo que Armando Vallejo ha acudido al Cereso 3 de Ciudad Juárez para presionar a su representado, diciéndole que agarre dinero para que Jorge García Guevara sea exonerado y por ello le solicitó al titular del Tribunal de Enjuiciamiento a cargo de Jesús Manuel Medina Parra que ordenara a la agente del Ministerio Público (MP), quien estaba presente en la sala el inicio de una indagatoria.

Al escuchar esto Vallejo expresó que su homólogo Mario Espinoza Sentimental lo estaba culpando falsamente y también pidió que lo investiguen.

“Que se abra una carpeta de investigación para ambos en virtud de lo que pretenden… atendiendo a su capacidad histriónica para poder dilucidar este debate, no sé por qué cuestión la hace, ni siquiera tiene dinero para pagarme (el detenido Jorge García) una situación de éstas, es inverosímil. Si se abre una carpeta de investigación que se abra para los dos, sí, por favor. Porque yo no tengo ninguna injerencia en ofrecer dinero que ni siquiera tengo”, refirió el abogado Vallejo.

Los hechos de este juicio oral sucedieron el 20 de noviembre de 2018 en contra de Raymundo García Felipe, quien perdió la vida al recibir un golpe en la cabeza con un block y presuntamente los ahora detenidos Luis Roberto Rayos López, Jorge García Guevara, así como José Manuel Méndez Figueroa, apodado “El Chapo”, colocaron el cadáver sobre un sillón mientras limpiaban la sangre y luego fueron a tirar el cuerpo con todo y sillón, en un lote baldío aledaño al lugar del crimen.

En una declaración rendida ante el MP, Luis Roberto Rayos dio a conocer que alrededor de las 3:00 de la mañana de ese 20 de noviembre él y los otros dos hombres así como la víctima se encontraban tomando cerveza en una casa ubicada en la calle Senderos de Juárez del fraccionamiento Senderos del Sol pero Jorge García Guevara y la víctima comenzaron a pelear.

Además Rayos indicó que Jorge agarró un bloque de cemento que había ahí donde se estaban peleando y se lo dejó caer a Raymundo en la cabeza, como de una altura de 1.20 metros, y le siguió pegando y después Jorge García los amenazó a él y a José Manuel con un cuchillo para ordenarles que le ayudaran a golpear a la víctima y cuando murió les pidió que lo subieran al sillón para luego arrojarlo al lote.

El MP presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento a “El Chapo” –quien ya fue sentenciado por este crimen a 12 años de prisión, a través de un procedimiento abreviado– y él confirmó que los tres hombres participaron en matar a Raymundo García Felipe.

Después de los mutuos señalamientos de los abogados, el juez ordenó al MP iniciar una investigación y también decretó un receso en espera de que se practique el Protocolo de Estambul a Luis Roberto Rayos porque él denunció haber sido torturado al momento de su arresto que se logró al dar cumplimiento a una orden de aprehensión.

El juez suspendió el juicio por 10 días y fijó la siguiente audiencia para el próximo 28 de octubre a las 14:00 horas.

[email protected]