Se juegan la vida para llegar a clases

Ciudad Juárez— Entre autos particulares, unidades de transporte de personal y camiones de carga pesada, cientos de adolescentes que residen en las colonias Frida Kahlo, Olivia Espinoza y Carlos Chavira, entre otras, a diario se juegan la vida para llegar a su salón de clases.

Son los estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 11. Los alumnos creen que es más seguro cruzar en grupo. Así, “en bola”, corren sobre la cinta asfáltica del bulevar Independencia donde el límite de velocidad es de 80 kilómetros, aunque los vehículos alcanzan los 100 y a veces hasta los 120 kilómetros por hora.

“No me queda de otra, es la prepa que me queda más cerca, la otra escuela me queda muy lejos”, explica Joel Venegas, estudiante de la preparatoria.

Ayer varios padres de familia y estudiantes del Cobach 11, ubicado en la calle Francisco González Bocanegra, entre la avenida Santiago Troncoso y el bulevar Independencia, urgieron a las autoridades municipales a acelerar la construcción de un puente peatonal para evitar que los adolescentes sean atropellados.

El reclamo surge mientras un estudiante del segundo semestre permanece en un coma inducido al ser atropellado la semana pasada por un conductor que, además de arrollar al menor, omitió el deber de auxilio y lo abandonó herido en plena carretera.





‘Estudiar no debería ser un riesgo’

“Estudiar no debería ser un riesgo mortal para ningún muchacho. Mi hijo todos los días se juega la vida para llegar a la escuela y para regresar con bien a casa”, dice la madre de un alumno del mismo salón donde estudiaba el menor herido y quien pide la omisión del nombre por temor a represalias.

El coordinador de Bachilleres en la Zona Norte, Eduardo Limón Alonso, aseguró que ya solicitó el puente peatonal al alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Las autoridades educativas han documentado con fotos y videos los riesgos que implican para los estudiantes y que se harán llegar a las autoridades municipales como evidencia del problema que enfrentan las y los menores.

“Nosotros hemos evidenciado una y otra vez a la autoridad municipal que en esa avenida de alta velocidad los chicos diariamente arriesgan la vida al cruzar esa calle, camino a su casa o camino a su escuela. Tenemos videos y tenemos fotografías que hemos exhibido donde es patente la necesidad de un puente peatonal”, dijo Eduardo Limón Alonso, coordinador de los Colegios de Bachilleres en la Zona Norte.

Agregó que hace como un mes, cuando iba a iniciar el periodo de clases, el servidor público dialogó con el alcalde Cabada Alvídrez para exponerle el problema e incluso le respondió que estaba programado el puente. Sin embargo hasta el momento la obra no ha iniciado.

Recordó que en esta arteria ya han fallecido estudiantes en accidentes viales.

Los padres de familia entrevistados ayer por El Diario expusieron que no desean alterar el orden, pero no descartaron el cerrar las calles como un acto de presión para que las autoridades municipales atiendan la demanda de cientos de adolescentes, sus progenitores y docentes.

“En coordinación con la Dirección General de Tránsito se han impartido cursos de educación vial a las y los estudiantes para evitar que se arriesguen, sin embargo no tienen otra opción de cruce para llegar a sus hogares”, planteó Limón Alonso.





