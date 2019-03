Se jubila el comandante de Bomberos

Ciudad Juárez.- Tras 30 años de servicio activo por la comunidad juarense, hoy se realizó la despedida del Comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Alfredo Salas Morales, quien se jubila como el jefe número 12 de este Departamento en los 100 años de su fundación.

En entrevista Salas contó que ingresó a la academia un 23 de enero de 1989, recordó que fue una época muy dura por el bajo personal y las pocas estaciones que había, pero las experiencias en su profesión fueron incontables.

“Ha habido muchos momentos tristes en la historia de cuando llegábamos a servicios y encontrábamos a personas que habían perdido la vida, en accidentes automovilísticos, en el canal, en diferentes lugares, esos son motivos que ponen triste a los bomberos pero nosotros tenemos que actuar en el momento”, dijo.

Recordó que hace años atendió un parto en el que una mujer dio a luz a un pequeño que por varios años los visitó para agradecerles el apoyo para salvar su vida.

“Quiero agradecer a Dios por todo lo que me protegió, porque afortunadamente en estos 30 años únicamente tuve dos incapacidades por lesiones, una por cuatro días y una por 16 entonces lo podríamos convertir y prácticamente no son nada, yo digo que sin la bendición de Él, no se hubiera logrado esta meta”, expresó.





Con Honores a la Bandera comenzó la despedida por jubilación del Comandante, quien agradeció a todos los Bomberos por su ardua labor y comentó que siempre trató de desempeñarse con humildad para ver a todos como una familia que conforma el mismo cuerpo.

En el uso de la palabra Efrén Matamoros, director de Protección Civil, agradeció el trabajo que Salas desempeñó al frente durante los últimos cinco años, y dio a conocer que muchos logros fueron conseguidos Gracias a su compromiso con el departamento.Entre aplausos, lágrimas y pastel, fueron tocadas las golondrinas, para remembrar la frase “Honor a quien Honor merece”.