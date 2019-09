Se integra Canales de la Vega a equipo de Cabada

Ciudad Juárez— El priista José Luis Canales de la Vega se incorporó el pasado miércoles al Gobierno municipal, donde ocupa el cargo de coordinador de programas especiales en la Dirección de Desarrollo Social, cuya titular es Marisela Vega Guerrero.

“Voy a ayudar a coordinador los programas que tiene la dependencia, tiene programas muy definidos, muy desarrollados; más que nada voy a apoyar y estar pendiente de las metas y objetivos”, expuso Canales.

Dijo que el alcalde independiente Armando Cabada Alvídrez lo invitó a formar parte su equipo y aceptó.

Agregó que no ha renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tampoco está pensando hacerlo.

“Me hizo una invitación el presidente, la atendí con toda la diligencia, es un puesto público, es de servicio, no creo que choque con ninguna cuestión partidista, y ahí estaré, no tengo conflicto en ello”, aseguró.

Dijo que como experiencia en el cargo, en la administración municipal del priista Jesús Macías fue director de Desarrollo Social.

“No he renunciado, tampoco me han sacado del partido, o que me hayan dado de baja; es una determinación personal que tomé para estar en la administración. Creo que el presidente Cabada tiene claros los objetivos en su gestión, está cumpliendo sus metas, lo que se propuso, y yo decido apoyarlo en esta nueva responsabilidad”, afirmó.

El último cargo público que ocupó Canales fue el de subsecretario del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, en la administración de César Duarte Jáquez, de marzo a octubre del 2016; antes fue recaudador de Rentas.





