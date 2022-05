Se incorporarán 33 planteles a La Escuela es Nuestra

Ciudad Juárez.- Este año se incorporarán 33 planteles educativos de Ciudad Juárez, Práxedis y Guadalupe al programa federal de La Escuela es Nuestra (LEEN), por medio del cual la Secretaría de Bienestar asignará aproximadamente 17 millones de pesos para que los comités escolares inviertan en la infraestructura, informó el delegado Juan Carlos Loera.

“Este recurso se entrega de manera directa a las tesoreras de los comités y (el dinero) se utiliza en la red hidráulica, en las instalaciones sanitarias, bebederos de agua potable, mantenimiento general y la remodelación de las escuelas, incluso en la construcción de aulas nuevas, en caso de que sea necesario”, dijo el delegado estatal.

Las escuelas de nivel básico seleccionadas se ubican en las zonas marginadas de los municipios, las cuales se suman a los 187 planteles de preescolar, primaria y secundaria, entre los que se asignó un monto de 83 millones 100 mil pesos, pero hasta el momento se han dispersado 76 millones 450 mil y aún faltan por entregar 6 millones 650 mil pesos.

Además, explicó que a través del programa LEEN se entrega el recurso a las escuelas, directamente a una tesorera, porque el gobierno determinó no recurrir a intermediarios que no conocen las necesidades de infraestructura de cada plantel, “pues estas son empresas que sólo trabajan por proyectos y no para satisfacer las necesidades de las escuelas”.

“Vamos a estar gestionando para que el siguiente año entren todas las escuelas de Ciudad Juárez, priorizando las escuelas más pobres y con mayor necesidad”, señaló el delegado, además explicó que con el recurso se pretende que también se beneficie la comunidad al comprar el material necesario en negocios locales y al contratar mano de obra de los padres de familia o de los vecinos del sector.

En el transcurso del 2021, los pequeños negocios cercanos a los planteles educativos que fueron beneficiados con recursos económicos del programa para la mejora de su infraestructura tuvieron una derrama de más de 5 millones de pesos; además, en el proceso de rehabilitación y construcción, las escuelas generaron 692 plazas de trabajo temporales y compraron material en 379 pequeños negocios, informó la Secretaría de Bienestar.