Se han registrado al menos 38 abusos contra migrantes

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Al menos 38 migrantes dijeron haber sido víctimas de agresiones, probables violaciones a los derechos humanos, privación de la libertad u obligados a realizar actividades en Chihuahua, según el último reporte de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).

“Los hechos referidos hablan de una falta de protección y garantía de los derechos humanos que es menester atender, no sólo aquellos urgentes, sino trabajar y visibilizar estos vacíos para mejorar las condiciones de vida de las personas para que su decisión de salir de sus lugares de origen sea por motivos que no surjan de la precariedad, violencia y sufrimiento”, señala el informe.

En el análisis denominado ‘Los riesgos en la movilidad y las violencias que se cruzan. Agresiones, violaciones y barreras de acceso a derechos humanos en las rutas migratorias’, el Redodem semana que dado que las partes en conflicto se desdibujan, se vuelve difícil identificar a los agresores, se complica con quién negociar e incluso de quién obtener protección.

“Aunque las personas se preparan en la medida de lo posible para su viaje, por ejemplo, buscando información sobre las rutas, albergues, comedores, o contactando a algún ‘pollero’ de confianza, esto no es garantía de que puedan evitar enfrentar agresiones, violaciones y barreras de acceso a derechos humanos durante el mismo. El contar con poca información al momento de partir sobre los derechos que tienen durante su trayecto –los cuales no cambian o prescriben por salir de sus países de origen– coloca a las personas en situación de movilidad en una condición de vulnerabilidad considerable, a la que se suman muchas otras características, como ser niñas, niños o adolescente, mujeres, personas adultas mayores, así como tener orientaciones sexogenéricas no heteronormativas”, destaca.

De enero a marzo del año pasado, la Redodem registró un total de 226 personas que experimentaron agresiones o violaciones a derechos humanos en México. El 77 por ciento de las agresiones registradas fue el robo, el 13 por ciento restante fueron víctimas de extorsión, abuso de autoridad, intimidación, secuestro, abuso sexual, otras lesiones, tortura, trata de personas, discriminación, homicidio y violencia sexual; una de ellas en Chihuahua.

De abril a diciembre, registró a 2 mil 567 personas que en conjunto experimentaron 4 mil 117 agresiones o probables violaciones a derechos humanos durante su tránsito migratorio, originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Cuba Bolivia, Haití, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, Venezuela, Argentina, Belice y Chile; 24 de ellas en Chihuahua.

Otras 46 personas dijeron haber sido agredidas durante su detención y víctimas en conjunto de 102 hechos que reflejan agresiones y probables violaciones a derechos humanos; una de ellas en el Estado de Chihuahua.

Redodem registró además a 442 personas que dijeron haber tenido problemas para acceder a sus derechos durante su detención migratoria; siete de ellas en Chihuahua. Tres migrantes más dijeron en Chihuahua haber sido víctimas de privación de la libertad y dos más dijeron haber sido obligados a realizar actividades.