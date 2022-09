Se ha embolsado PASA 2 mil mdp en 8 años

Tan sólo en ocho años de los 16 que ha trabajado en Juárez, la empresa concesionaria de la recolección de basura Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) ha cobrado al Municipio 2 mil millones de pesos, establecen datos periodísticos y de Transparencia.

En ocho años aumentó al doble el monto mensual de lo que la compañía factura al Municipio, ya que de 14 millones de pesos por 900 toneladas de basura que recogía en promedio diariamente en el 2014, actualmente cobra 29 millones de pesos por mil 450 toneladas.

El aumento en la tarifa varía según las toneladas que se recolectan.

Los 2 mil 52 millones 610 mil 935 pesos que la empresa ha cobrado de 2014 al 2021 –de acuerdo con datos periodísticos y de Transparencia– rebasan el monto de inversión de este año para las cuatro dependencias más grandes del Municipio.

La inversión del 2022 para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Servicios Públicos, Obras Públicas y Desarrollo Social suma mil 706 millones 538 mil 676 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2022.

A pesar de la cantidad millonaria que se le paga a PASA, el servicio de recolección de basura no se ha mejorado al 100 por ciento desde la segunda mitad del 2019, cuando se realizaron modificaciones al contrato, establecen datos periodísticos.

“El problema de PASA es totalmente la falta de cobertura que tienen en todas las rutas y la falta del cumplimiento que tienen que hacer tres veces por semana en todas las colonias; tenemos colonias que van una o dos veces por semana”, afirmó el director de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez.

Aunque el número de quejas han subido y bajado en el año, en agosto la dependencia recibió 563 reportes por fallas en el servicio en 176 colonias, de acuerdo con reportes de la Dirección de Limpia.

Las colonias con mayor cantidad de denuncias reportadas el mes pasado son Valle de Santiago, con 29; Paseos del Alba, 21; Jardines de San Carlos II, 21; Valle del Bravo, 20; Las Alamedas, 16, y Torres del Sur, 16.

En enero fueron 590 quejas en 182 colonias; febrero, 356 en 171; marzo, 306 en 113 sectores; abril, 611 en 187; mayo, 392 en 163; junio, 490 quejas en 223 asentamientos; julio, 724 en 232, y en agosto, 563 en 176.

La cantidad de basura que se recolecta diariamente es de mil 450 toneladas, de lunes a sábado, y el pago en promedio mensual este año es de 29 millones de pesos con IVA, aseguró el director de Servicios Públicos Municipales.

Problemas desde el 2019

A pesar del alza en el cobro, las quejas por las fallas en el servicio han sido registradas por este medio desde el segundo semestre del 2019, cuando el Ayuntamiento modificó el contrato con PASA y aumentó la frecuencia de la recolección de desechos a tres veces por semana –anteriormente en algunas colonias era de dos veces– y se agregó el turno vespertino.

Las quejas de los ciudadanos que se escuchan desde esa fecha son que el camión pasa una o dos veces a la semana, y no saben cuál es el día que irán por la basura, mientras que en algunos sectores aseguran que hay calles donde duran semanas sin la recolección.

Las modificaciones en los recorridos iniciaron el 2 de julio del 2019, y de 89 rutas domiciliarias se subió a 114.

Aparte, se puso en marcha un número telefónico 072 para quejas del servicio.

En la ruta uno, de la carretera Panamericana (o Tecnológico) al oriente de la ciudad el camión debe pasar los lunes, miércoles y viernes.

Mientras que en la ruta número dos, de la Panamericana al poniente, los martes, jueves y sábados.

El horario de recolección se amplió de las 6 de la mañana a las 11 de la noche; anteriormente sólo se trabajaba en el día.

“Por mi colonia hay semanas que sí pasan los tres días y otras que sólo días, pero no sabes cuándo, es cuándo no pasará y de todos modos tienes que sacar la basura”, mencionó Ana González, quien vive en El Barreal.

El servicio hizo crisis en agosto de 2021, cuando debido a las condiciones de trabajo los empleados de PASA hicieron huelga una semana y en las calles de la ciudad se quedaron 6 mil toneladas de basura, de acuerdo con datos del Municipio.

En ese entonces la empresa tenía 40 camiones en funcionamiento, al inicio de la actual administración municipal se llegó a un acuerdo y desde finales del año pasado tienen 110.

PASA inició operaciones como concesionaria del servicio en noviembre del 2006 y entonces se recolectaban mil 200 toneladas diarias; sin embargo, en el 2014 se redujo la frecuencia de 12 rutas de las 89 que se trabajan, debido a que mucha gente se fue de Juárez y la generación de desechos disminuyó a 873 toneladas diarias, establecen datos periodísticos.

En el 2014, lo que cobraba en promedio mensual la empresa era entre 14 y 15 millones de pesos.

En el 2019, cuando se hizo la última modificación al contrato, se levantaban mil 280 toneladas diarias en promedio, y actualmente son mil 540 toneladas, se informó.

Para el director de Limpia, Gibrán Solís, las modificaciones en los contratos fueron beneficiando cada vez más a la empresa y afectando a la ciudad.

En el primer cambio del 2014 se canceló el barrido manual y mecánico, y en el segundo del 2019 se aceptaron dobles turnos, lo que afectó la flotilla de la empresa porque los mismos camiones se usaban las 24 horas, no hubo renovación de unidades y ellos tienen el control del manejo de las rutas.

Aparte de que en el primero se amplió el período de la concesión, que debía terminar el 4 de septiembre del 2021, y se amplió al 2023.

Todo eso, aseguró Solís, fue causando poco a poco el detrimento en el servicio de la recolección de basura.

Mejorar o morir

A un año de que se termine el contrato con PASA, lo que se debe buscar es que el servicio se diversifique, aseguró la regidora Austria Galindo Rodríguez.

“La ciudad de Chihuahua tiene cuatro empresas, una no funciona y la multaron rápido, no fue tan burocrático el asunto, la multaron y las otras tres pueden aspirar a tener eso en caso de que se rescinda el contrato, pero es parcial, entonces el peligro no es en toda la ciudad”, aseguró.

El director de Servicios Públicos afirmó que se requieren más camiones para prestar el servicio. Actualmente PASA tiene 110, pero se precisan entre 130 y 140 unidades.

“Tenemos que hacer un estudio para ver cuántos camiones necesita la ciudad y dos para ver lo que comentó el presidente en Cabildo, ver la posibilidad de tener centros de transferencia. Sería muy, muy viable tener centros de transferencia por ejemplo en Anapra, uno en la mitad de la ciudad y el otro en el relleno sanitario”, mencionó Guevara Vázquez.

Agregó que aunque la empresa tiene 110 camiones, la antigüedad promedio de las unidades es de más 7.5 años.

“El principal problema es que se les dieron dos años más y no invirtieron en camiones nuevos, era cada 7.5 años, la concesión dura 15 años, ya cambiaron ellos hace más de siete años, ya cambiaron sus camiones, ya tienen esos camiones con más de 7.5 años y muchos de ellos están fallando”, aseguró.

El funcionario anotó que el diagnóstico de lo que se requerirá a la nueva concesión tiene que estar listo antes de finalizar el año, “para empezar a licitar tiempo antes y que los proveedores tengan tiempo de comprar los camiones”.

Por lo pronto, esta semana la comisión de Servicios Públicos Municipales debe determinar el monto de la segunda multa que se aplicará a PASA por incumplimiento en el contrato.

La primera se fijó por un millón de pesos a finales del año pasado por no contar con 110 camiones que se comprometió a tener para finales de octubre.

El regidor coordinador de la Comisión de Servicios Públicos, Hugo Avitia Arellanes, aseguró que una nueva sanción se aplicará por las fallas en el servicio en algunas colonias, y si esto continúa, la multa podrá ser gradual.

“La idea es sentarnos a ver las logísticas que están usando para ver si podemos analizar y aportar y coadyuvar nosotros hacia lo que resta del contrato de ellos para que abarquen al 100 por ciento la recolección”, manifestó.

En la última sesión de Cabildo de agosto, la fracción del PAN presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por mayoría para que la comisión de Servicios Públicos analice una nueva multa que se aplicará a PASA por las fallas en el servicio.

La sanción que la Dirección de Limpia propuso aplicar es de 4 millones 204 mil 243 pesos, en proporción al porcentaje de la ciudad que no cubrieron en agosto con la recolección de basura. (Araly Castañón / El Diario)

