Se gradúan alumnos del programa EMMA

Ciudad Juárez- Un total de 174 adolescentes celebraron la ceremonia de graduación del Programa Educación a Menores con Madurez Asistida (EMMA) 2022 en las instalaciones del Centro Cívico Smart.

Los graduados entre 15 a 18 años de edad, pertenecen a siete centros comunitarios los cuales se encuentran en zonas como Anapra, Aztecas y las etapas de Riberas del Bravo.

"Son nuestros alumnos un ejemplo de que se pueden superar todos los obstáculos en el camino y que si hay personas en colaborar para aprender y enseñar porque sin todo esto no podía ser posible EMMA", mencionó Bianca Montserrat Castillero Vela directora de EMMA.

Isaac Muñoz, joven estudiante que terminó sus estudios de secundaria, brindó unas palabras a sus compañeros durante la ceremonia de este importante momento.

"Les quiero agradecer por la educación que me dieron y por la enseñanza, me siento muy orgulloso por lo que he logrado para salir adelante y cumplir mis metas", dijo.