‘Se gana perdiendo’; admite Loya derrota tras elecciones

Ciudad Juárez.- A través de su página oficial, el candidato a la presidencia municipal por el Frente Amplio por México, Rogelio Loya Luna, lanzó un mensaje a los juarenses tras los resultados de la Jornada Electoral de ayer domingo 2 de junio.

“Les comparto que aún y cuando los resultados no me favorecen hoy me siento muy agradecido, primero con Dios por la gran oportunidad de participar en esta campaña, luego con mi familia porque en todo momento están conmigo y me acompañan y apoyan en cada aventura”, escribió el político de extracción panista.

“… Después con mi equipo de trabajo que día a día y arduamente salimos a las calles, a las colonias a los mercados y a cada rincón de esta ciudad a decir que si (sic) había otra opción, que si hay la posibilidad de un gobierno con visión de servicio. Ahora que casi la totalidad de votos están capturados me doy cuenta que los juarenses votaron en su mayoría por continuar con el gobierno actual”, abundó.

Loya Luna había declinado dar declaraciones luego de los primeros resultados electorales preliminares que posicionaban a su contrincante de Morena, Cruz Pérez Cuellar con una amplia ventaja.

Esta tarde, en un comunicado de prensa firmado por el comité de campaña del frente, que aglutina a los partidos PAN, PRI y PRD, los candidatos manifestaron a los juarenses su reconocimiento por su participación en este proceso electoral.

“Somos demócratas y sabemos aceptar los resultados, y precisamente por el respeto que tenemos a nuestro sistema democrático nos sentimos obligados a hacer una revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas de escrutinio de los diferentes distritos electorales, locales y federales, Presidencia Municipal y Sindicatura, a fin de señalar cualquier circunstancia que pueda corregirse y contribuir a mejorar nuestro sistema de convivencia”, apuntó.

Y sin embargo, recalcó: “Es importante mencionar que, estamos conscientes de que esta revisión probablemente no cambie el resultado de la elección, pero resulta trascendental conocer cualquier irregularidad y buscar se corrección por las vías institucionales”.

Agregó que los aspirantes estarán informando puntualmente del avance de esta revisión, que no deberá ir más allá de los plazos legales que marca la legislación de la materia.