Se extiende población migrante

Ciudad Juárez— Convertida en la frontera mexicana que ha recibido a la mayor cantidad de migrantes retornados de Estados Unidos bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), Ciudad Juárez aloja actualmente a miles de extranjeros, con distintas necesidades, en sus cuatro puntos cardinales.

De acuerdo con el mapa “Población MPP residiendo en colonias de Ciudad Juárez”, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU), aunque la mayoría se concentra en las colonias aledañas a la Zona Centro, en espera de lograr el asilo político en Estados Unidos o con el fin de quedarse en esta frontera, la población migrante se ha extendido desde Lomas de Poleo, al norponiente; hasta Riveras del Bravo, al nororiente; Kilómetro 29, al surponiente y Vistas de Zaragoza al suroriente.

El mapeo migrante fue resultado de la Matriz del Monitoreo y Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) “Población bajos los Protocolos de Protección a Migrantes en Ciudad Juárez 2020”, elaborada por la OIM durante el primer trimestre del año, el cual destaca la presencia de migrantes de Cuba, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Colombia y Perú en esta frontera.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta el 31 de marzo habían sido retornados 69 mil 175 extranjeros a las fronteras mexicanas, 20 mil 649 de ellos a Ciudad Juárez bajo el programa “Permanecer en México” o “Quédate en México” de los MPP.

“El primer retorno de una persona a Ciudad Juárez bajo los MPP tuvo lugar el 21 de marzo de 2019. Desde entonces, y hasta el 31 de marzo de 2020, la ciudad se ha convertido rápidamente en el punto fronterizo con la mayor población MPP, rebasando a otras ciudades claves de retorno como Tijuana, Mexicali, Matamoros y Nuevo Laredo”, destaca la OIM.

Aunque no se tiene un registro oficial, de acuerdo con su coordinador local, Alex Rigol, antes de la pandemia por el nuevo coronavirus (Covid-19) se estimaba la estadía de unos 5 mil 100 migrantes MPP Ciudad Juárez, de 2 mil a 2 mil 500 de ellos en albergues y aproximadamente 2 mil 600 fuera de albergues. Pero tras el cierre de la frontera y la suspensión de sus audiencias de solicitud de asilo político en Estados Unidos, calculó que actualmente habitan en esta frontera unos 3 mil extranjeros en busca de asilo en Estados Unidos o México, entre mil y mil 100 de ellos albergados y el resto en otros espacios.

Ana Alanís, asistente de Protección a Migrantes basada en la Ciudad de México y quien participó en la DTM, explicó que fueron encuestados mil 264 migrantes MPP adultos, 60 por ciento en el punto de retorno de los migrantes de El Paso a Juárez, junto al puente internacional Lerdo; el 15 por ciento en 13 albergues; y el resto en el Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario, el Centro Integrador para Migrantes (CAIM) y en la oficina de apoyo legal del grupo de Movilidad Humana instalado en Catedral.

De acuerdo con la muestra, el 32 por ciento de los migrantes MPP en esta frontera son de Cuba, el 20 por ciento de Honduras, el 17 por ciento de Guatemala, el 12 por ciento de Ecuador y el 19 por ciento restante de otras nacionalidades.

Sobre la expansión de los migrantes por la ciudad, Rigol explicó que aunque la mayor cantidad de los extranjeros viven en el Centro de la ciudad, mientras que el resto habitan en diversas colonias de la ciudad, donde encontraron viviendas más económicas, o porque estaban en albergues y crearon redes en esas mismas comunidades.

“Vemos que la mayor proporción de vivienda sigue siendo el Centro, siguen siendo las colonias Partido Romero y la Hidalgo, toda esta zona; pero sí es cierto que cada vez la gente se ha ido dispersando y un motivo es el tema del precio –de las rentas-, de hecho con el Covid lo que hemos visto es un incremento de precios en el Centro muy muy fuerte, no lo esperábamos”, comentó.

Según el mapeo, más del 40 por ciento de los migrantes habitan en las colonias aledañas al Centro Histórico, como Bellavista, Chaveña, Anáhuac, Obrera, Partido Romero e Hidalgo, pero se encuentran distribuidos por todas las áreas de Juárez como El Jarudo, Tierra Nueva, Anapra y Toribio Ortega.

“Sigue siendo el Centro el punto donde vive mayor gente. Y el Centro sigue siendo el punto donde la gente, aunque sea una vez a la semana terminan yendo, para los que no viven ahí sigue siendo el punto de encuentro, siendo porque ahí encuentran los alimentos más económicos en los mercados, porque trabajan muchos en el mercado informal, están los tianguis que están por atrás de los mercados. También porque es donde están los servicios a donde pueden acudir, está el CAIM, el Instituto Municipal de la Mujer; son zonas de migrantes”, destacó Rigol.

De acuerdo con la DTM, cada nacionalidad cuenta con características de alojamiento diferentes. En el caso de los cubanos más del 50 por ciento habitan en casas de renta, un 20 por ciento rentan un cuarto, el 10 por ciento está en albergues, otra parte está con familiares o amigos y el resto fue encuestado cuando acababa de ser retornado a la ciudad y aún no sabía a donde iba a ir o no especificaron debido a que sintieron desconfianza para reportar donde vivían.

En el caso de la comunidad de Honduras, más del 50 por ciento se encuentra en albergues y casi un 30 por ciento en casa o departamento de renta. Más del 75 por ciento de los guatemaltecos viven en albergues y menos del 10 por ciento rentan, mientras que el 70 por ciento de los brasileños dijo vivir en albergue y casi un 20 por ciento dijo aún no saber a dónde irían, ya que acaban de ser enviados a México.

La encuesta reflejó que la gran mayoría, el 92 por ciento, de las personas bajo el MPP en Ciudad Juárez cuentan con citas en la corte migratoria de El Paso, Texas, mientras que el resto de los participantes tiene citas en Brownsville o San Antonio, Texas.

El 84 por ciento expresó tener la intención de presentarse a su próxima audiencia en los Estados Unidos, sin embargo el 43 por ciento dijo que todavía no tienen su primera audiencia en El Paso.

El 95 por ciento expreso su interés en permanecer en Ciudad Juárez mientras su caso permanezca abierto, y solo el 5 por ciento dijo estar decidiendo reubicarse a otra entidad federativa debido principalmente a que en otras entidades cuentan con redes de apoyo y en algunos casos por razones de seguridad.

Aunque cada nacionalidad priorizó sus necesidades, tres de cada 10 migrantes identificaron a la asesoría legal como el apoyo más importante que necesitan. El 23 por ciento la asistencia médica y un 12 por ciento adicional eligió a los servicios de empleo como los de mayor relevancia.

“La principal necesidad que se identificó fue la asistencia legal para sus casos de MPP, en la mayoría había una tendencia fuerte a querer continuar el trámite, en espera de respuesta. Entonces –señalaron la necesidad- de poder tener acceso a hablar con abogados o en un segundo plano tener una representación legal”, destacó Genaro Peruano, asistente de Protección a Migrantes en esta frontera.

En segundo lugar apuntó la asistencia médica, ya que los encuestados expresaron dificultad para poder tener acceso a la salud. Y “bastante gente” externó la necesidad de encontrar un empleo.

Alanís recordó que la encuesta se llevó a cabo antes de la pandemia, por lo que el acceso de las personas migrantes a los recursos era muy distinto y muchas de sus necesidades se pudieron haber agudizado debido a los problemas de movilidad, tanto dentro de la ciudad como de un lado a otro de la frontera.

“Alguno de los retos que hemos visto cada vez más, la gente que quería retornar a su lugar de origen ya lo hizo el año pasado. La gente que quería irse a Estados Unidos de cualquier forma, ya se está yendo. Y entonces en Juárez nos terminan quedando las personas que quieren continuar su proceso de asilo en Estados Unidos y las que ya se quieren quedar”, informó Rigol.

Los primeros están de paso y buscan trabajos en las maquiladoras o en el sector informal, principalmente en la Zona Centro. Sin embargo, los que ya se quieren quedar en México requieren apoyo legal, porque los documentos del INM solo les permiten estar en el país hasta su siguiente cita en la Corte de Estados Unidos.

“Estamos viendo que la ley al final no responde a la realidad de estas personas, porque estas personas tienen un permiso para estar aquí hasta su siguiente cita, pero si ya se quieren integrar necesitan un documento que les garantice acceso a salud, a educación para sus hijos, al trabajo formal. Uno de los retos es esta parte, ¿qué pasa con los que ya se quieren quedar acá y que no tienen la opción de tramitar un documento de estancia?, se ven obligados a trabajar en el sector informal, de alguna forma el sistema los está orillando a la informalidad, por lo poder dar respuesta a esta nueva realidad de gente que se quiere quedar”, apuntó Rigol.

Herlán, de 43 años, fue retornado en enero pasado Reynosa, Tamaulipas, sin embargo decidió viajar a Ciudad Juárez “porque hay más posibilidades de trabajo. Ahora mismo trabajo en el Centro en un puesto. Donde quiera está peligroso pero aquí es menos”, narró el originario de la provincia de Guantánamo, quien actualmente vive con otro isleño en la colonia Bellavista.

Debido al cierre de la frontera, él tiene programada su segunda audiencia en Estados Unidos en noviembre, la cual buscará transferir a El Paso.

“La pandemia fue muy difícil porque estábamos trabajando en un puesto y donde estábamos nos tuvimos que salir, cerraron. Y de ahí me fui para una maquila donde estuve trabajando parte del tiempo de la pandemia y me salí y ya volví a otro puesto de discos. El problema de la maquila fue que nos discriminan y en el Centro no”, aseguró el Administrador quien decidió salir de su país “para poder ayudar a su familia”.

“Por lo menos en el centro hay bastantes migrantes, casi todos trabajan en puestos particulares, tanto de comida como de ropa. Casi todos los puestos tienen cubanos. Y el sueldo es mejor que en Cuba, mucho mejor. Yo pago mil 500 pesos al mes de renta, es un cuarto grande. No me alcanza pa’vacilar, pa’divertirme, pero sí me alcanza para vivir; pago mi renta, pago comida”, narró quien no ha logrado obtener un trabajo relacionado con su profesión. Después de 15 meses lejos de su país, Herlán “quisiera tener residencia mexicana”, pero le dicen que tiene que ir a la Ciudad de México ante el INM o a Tapachula, Chiapas ante la Comisión mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

“Nosotros pedimos simple y llanamente que el proceso se inicie, que no nos pongan tantas trabas, nos ponen muchas trabas”, pidió a las autoridades mexicanas el padre de dos hijos de 9 y 22 años, con quienes todos los días se contacta a través de videollamadas hasta la isla.