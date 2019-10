Se expresan a través de la pintura

Ciudad Juárez— A pesar de sus dificultades, alumnos del grupo “Mentes Brillantes” del Centro Universitario de las Artes (CUDA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) plasman en lienzo a través de pinceladas obras artísticas que son expuestas en el II Congreso Estatal de Salud Mental y Adicciones, que se desarrolló desde el jueves y terminó ayer al interior del teatro Gracia Pasquel de la UACJ.

En entrevista, Óscar Medrano, de 38 años y titular del grupo de artistas con diversos padecimientos -tales como síndrome de Down, autismo y deficiencias mentales- puntualizó que el programa nació hace 13 años con una iniciativa de Juan José Barrera, que fue presentada al CUDA de la referida casa universitaria, por lo que instó a que más personas conozcan los beneficios de la iniciativa y se sumen al proyecto que a su vez es codirigido por la maestra Korina Hernández, y que atiende desde los ocho a los 30 años.

“La universidad (UACJ-CUDA) absorbe los gastos de inscripción, los beca. El costo semestral es simbólico, nada más son 15 pesos por semestre, prácticamente es la impresión de la papelería”, indicó, y añadió que las clases son en cuatro grupos, atendidos dos el lunes y dos el jueves, de las 16:00 a 17:30 horas, y de 17:30 a 19:00 horas. Los interesados pueden acudir a CUDA, sobre Manuel Díaz, en Zona Pronaf, dijo.

“La mejor manera de conocer la cultura de un pueblo es a través del arte que la gente produce y una discapacidad no limita a alguien a expresarse. De hecho es una excelente forma de expresión. Estos cuadros son trabajos que los alumnos desarrollaron hace uno o dos semestres. Una vez que se culmina el trabajo se tiene que barnizar, y entonces ya se manda a enmarcar. Nos invitaron a estar presentes en este congreso y qué mejor manera de representar la discapacidad que por medio de una exposición”, refirió.





Arte puede sanar desórdenes mentales

Asu vez Mariana Salcido, responsable del área de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria II, que se encargó de la organización de la presentación de Mentes Brillantes, mencionó que con estos espacios se pretende abrir los espacios para personas con diversos trastornos.

“Los niños se pueden dedicar a lo que quieran. No hay límites… Los maestros están muy capacitados, el compromiso es muchísimo, y no hay pretextos. Los invitamos porque sabemos de su trabajo, y abordar la salud mental no es únicamente acudir a la atención psicológica. La salud mental se puede buscar por medio de artes, de oficios, de música, del baile, del canto. Eso es lo que queremos que vea la gente, que hay diferentes formas de atender los trastornos, que busquen diferentes formas en la ciudad”, puntualizó.





