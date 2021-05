Se estanca turismo

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El mercado Juárez, sin visitantes

Ciudad Juárez— Aun cuando Ciudad Juárez es una de las localidades que concentra gran parte de la infraestructura turística del estado, como hoteles, restaurantes o espacios para eventos y convenciones, es aprovechada principalmente por gente de negocios.

Detalles como la falta de dominio del idioma inglés o la carencia de campañas para el mejoramiento en la imagen de esta frontera son tan sólo algunos aspectos que no han permitido volvernos un destino más atractivo y amigable para los extranjeros, afirman entrevistados.

Para Patrick Rieger, originario de Hamburgo, Alemania y quien radica en esta frontera desde el 2012, Juárez necesita plantearse cambios para ofrecer al turista mejores experiencias que le hagan pensar en regresar e ir dejando atrás la idea del “turismo de negocios”.

Patrick es maestro de idiomas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y desde su llegada a esta frontera ha ido aprendiendo español, la mayoría de las veces gracias a sus propios alumnos, Su intención es conocer un poco más de la cultura juarense.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para este maestro europeo, pues los primeros meses en la llamada “ciudad más peligrosa del mundo” fueron realmente complicados, principalmente por el tema de la comunicación y debido al “shock cultural” que le causó emigrar de Alemania al desierto.

“Cuando yo llegué aquí sí estuve un poco en shock, porque en Alemania hay mucho verde, y aquí es casi nada; después pensé que vivir cerca de la frontera con Estados Unidos sería más sencillo porque todos hablarían inglés, pero no fue así; finalmente está el clima, así que esos meses de adaptación fueron horribles”, comentó.

A pesar de las complicaciones, Patrick nos comparte su cariño hacia esta ciudad, pero sin dejar de lado algunas recomendaciones que pudieran ayudar a que Juárez se convierta en un destino turístico por su historia y excelente servicio hacia los visitantes.

“Juárez está chido, pero si me preguntas si está preparada para recibir al extranjero, la respuesta es no; creo que hay muchos elementos que debería empezar a cambiar, uno de ellos es el ambiente sucio que se percibe, hay mucha basura en las calles; además está el tema del Centro Histórico, que no es muy atractivo. También creo que se necesita que la gente hable inglés, tal vez no perfectamente, pero lo suficiente para comunicarse”, dijo.

Otro de los temas que según nuestro entrevistado es necesario replantearse en la ciudad, es lo relativo a seguridad, en donde autoridades, en coordinación con grupos sociales, empresarios, academia y demás, deben iniciar una campaña para mejorar la imagen de Juárez hacia el exterior y resaltar toda historia que envuelve a esta región.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), Ciudad Juárez recibe en sus hoteles a más de 100 mil extranjeros al año. Según el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, el 58% de los visitantes que tiene la frontera, acude por cuestiones de negocio, mientras que el 42% restante se divide entre turismo de recreación, médico, cultural, entre otros.

Y uno de los principales retos a los que se enfrentan estos visitantes es la comunicación, hasta para pedir comida. En experiencia de Jesús, un trabajador de la industria maquiladora, es recurrente que en la planta en la que labora reciban a inversionistas chinos, indicando que administrativos han llevado a estos empresarios a restaurantes de “renombre” en la ciudad, con la sorpresa de que el establecimiento no cuenta con menús en inglés o el personal no domina un segundo idioma, como puede ocurrir en otras regiones del país.

Para Francisco Moreno, director del Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, hace falta en Juárez una campaña importante para el desarrollo de lenguas, principalmente en el sector de comercio y servicios.

“Es cierto que el inglés en el sector turístico es dominable a nivel básico, pero donde hay más área de oportunidad es en los restaurantes, centros comerciales, áreas donde es menos probable que un patrón invierta en el desarrollo del talento de lenguas. Debe existir un convenio de colaboración con la misma Canaco y los centros de idiomas para realizar talleres específicos, incluso para ayudar al turismo médico; ese es el verdadero rol que deben jugar el Estado y el Municipio, impulsar las capacidades y el talento para que los servicios tengan un mayor impacto”, expresó.

Paul Vincent Six, originario de la ciudad de Paul, Francia, y quien radica en Juárez desde 2010, señala que la gente de esta ciudad está preparada para recibir al extranjero, sin embargo, son cuestiones políticas y de infraestructura las que no han permitido al turismo dar ese salto.

Paul es empresario, y desde hace siete años administra su propio restaurante en la ciudad, ‘Le French Touch’, en donde los comensales pueden deleitarse con comida de tipo europeo en compañía de amigos.

“Decidí abrir el restaurante porque extrañaba la comida de allá, además de que quería compartir a los juarenses esa experiencia; creo que Juárez es una ciudad muy abierta de mente, más que en otras partes de México. Es una región con mucho carisma y multicultural, lo que da una ventaja sobre otros lugares, y su gente hace un esfuerzo por hablar bien el inglés; eso es algo que me impresiona mucho”, dijo.

Para este empresario, uno de los principales problemas del turismo en Juárez ha sido basar esa actividad en los negocios, sin resaltar la historia que tiene la ciudad.

“A veces se percibe como si no valoraran lo que podría ser realmente Juárez, pero yo creo que la gente aquí está lista y abierta al turismo, los juarenses son bien buena onda, creo que la parte que falta es política, son decisiones de tener ganas por mejorar la ciudad y hacerla más chingona”, agregó.

Respecto al tema, Rogelio Ramos Guevara, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco), asegura que el turismo ha sido parte de una evolución, al igual que el comercio y la industria, con la intención de ir ofreciendo cada vez servicios de más calidad, afirmando que en el proceso ha habido omisiones, las cuales se busca atender lo antes posible.

El también presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Juárez, que aglomera a 30 de estas cadenas, explicó que si bien ha habido omisiones en el tema turístico, también hay aciertos, pues la ciudad es uno de los pocos destinos en el país que cuenta con cuatro certificaciones por higiene, punto limpio, seguridad, salud ambiental y antiterrorismo, dando un ambiente de confianza hacia los visitantes.

Ramos Guevara explicó que debido al tema de la pandemia, los huéspedes también incrementaron sus niveles de exigencia, al buscar lugares limpios y seguros, lo que obligó al sector hotelero de la ciudad a certificarse en áreas de salud y otras, para garantizar espacios más adecuados.

“Al hotel al que le tire tiene por lo menos dos certificaciones, la mayoría de ellos tiene tres, y otros pocos tienen las cuatro, así que en ese sentido hay confiabilidad”, aseguró.

Datos de la Asociación de Hoteles indican que lugares como los hoteles María Bonita y Mesa Luna cuentan con certificación antiterrorismo avalado por CTPAT de los Estados Unidos, mientras que La Quinta y El Paseo están en vías de conseguir la acreditación.

Los 30 hoteles que componen la asociación cuentan con certificación de punto limpio, 27 tienen sellos Safety & Healthy, mientras que 19 tienen acreditaciones Safe & Travel, y siete más están por conseguir esta última notificación.

En un recorrido realizado por El Diario en el hotel María Bonita en el área del Consulado se pudo constatar cómo dicho espacio contaba con una serie de certificaciones que lo acreditan como un espacio seguro. Daniel Armendáriz, gerente del hotel, incluso destacó que como parte de la capacitación a los trabajadores se ofrecen talleres de inglés básico para camareras, meseros y otros empleados, para ofrecer un plus a sus huéspedes.

Algunos de los ahí hospedados provenían de Australia, Taiwán, Canadá y Estados Unidos, mientras que personal del hotel mostró cómo en el área de restaurante cuentan con menú traducido al inglés para que sus visitantes se sientan mejor atendidos.

El presidente de Canaco Juárez explicó que la ciudad ha evolucionado a un grado en el que se reciben visitas de indios, chinos e israelíes, por mencionar algunos, lo que también obliga a los prestadores de servicio dominar el inglés.

“Tenemos que poner atención en ese tipo de detalles. Como punto a favor podemos destacar que el sector hotelero y el gastronómico son muy cooperadores; sólo para darse una idea, alrededor del 50% de establecimientos como hoteles, bares, restaurantes, centros nocturnos, salones de eventos, tiene personal bilingüe. En la hotelería es un requisito mínimo para recepción tener un 80% de inglés, igual las hostess de los restaurantes; asimismo, parte de los meseros también domina el idioma”, comentó.

Como parte de las recomendaciones, Ramos Guevara señaló que debe existir una mejor coordinación entre órdenes de gobierno para mejorar situaciones como la seguridad e infraestructura de la ciudad, mientras que el trabajo de la iniciativa privada con la academia también debe reforzarse, permitiendo a las áreas de servicio elegir los mejores perfiles de profesionistas e incrementar la calidad de la atención que se brinda a los visitantes y a la ciudadanía en general.

Pros

• El sector hotelero y el gastronómico tienen personal bilingüe

• La ciudad tiene hoteles con certificaciones por higiene, punto limpio, seguridad, salud ambiental y antiterrorismo

• Calidez y apertura de su gente

Contras

• Falta coordinación entre órdenes de gobierno para mejorar situaciones como la seguridad e infraestructura

• No se tienen profesionistas que incrementen la calidad de la atención que se brinda a los visitantes y a la ciudadanía en general

• Ciudad sucia

• Falta de atracciones en el Centro Histórico

Las visitas a esta frontera

58% negocios

42% recreación, médico, cultural

Provienen de:

• Australia

• Taiwán

• Canadá

• EU

• India

• China

• Israel